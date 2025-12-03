Евросоюз полностью откажется от российского газа: Венгрия разразилась угрозами

Петер Сиярто. / © Associated Press

Венгрия и Словакия подадут в суд против запрета Европейского Союза на поставку российского газа.

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает Sky News.

По его словам, Будапешт и Братислава обжалуют в суде соглашение ЕС о постепенном отказе от российского газа до сентября следующего года. Сиярто заявляет, что его страна не может это принять, поскольку Венгрия не может обеспечить поставки энергии без российских источников.

Заметим, что Венгрия и Словакия – одни из немногих стран ЕС, до сих пор покупающих ископаемое топливо в Российской Федерации. Теперь они планируют начать судебный процесс в высшем суде ЕС.

Как сообщалось, Евросоюз согласовал дату полного отказа от газа из России. Если документ окончательно одобрят, полный запрет вступит в силу до конца 2027 года. В частности, в нем закрепляется юридически обязательный полный запрет на импорт российского газа — как трубопроводного, так и сжиженного.

Отметим, что правительство премьера Венгрии Виктора Орбана неоднократно заявляло, что не откажется от российского топлива. Вроде бы это связано с тем, что дешевле альтернативных вариантов. По его словам, отказ от них автоматически повлечет необходимость повышать цены для венгерского населения.

Орбан 28 ноября прилетел в Москву, где встретился с диктатором РФ Владимиром Путиным. Как заявил сам премьер, целью его встречи с хозяином Кремля стало обсуждение поставок нефти и газа в Венгрию, а также обеспечение низких цен на энергоносители зимой.

