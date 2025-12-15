Як українці ставляться до мирних планів: результати опитування

Українці / © Associated Press

Українці категорично не сприймають російський мирний план: його вважають зовсім неприйнятним 75% опитаних. Водночас 72% громадян (переважно без ентузіазму) готові схвалити спільний мирний план Європи та України.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Російський варіант мирного врегулювання залишається неприйнятним для більшості громадян: 75% українців вважають його абсолютно неприйнятним — рівно стільки ж, як і у вересні 2025 року. Погодитися на російську версію миру готові лише 17% опитаних, і цей показник також не змінився.

Натомість план, запропонований Європою та Україною, отримує значно ширшу підтримку. Його готові схвалити 72% українців, хоча здебільшого без особливого ентузіазму, тоді як категорично проти виступають лише 14%.

Для порівняння, у вересні 2025 року європейсько-український план підтримували 74% респондентів — різниця перебуває в межах статистичної похибки. Водночас помітно зросла частка тих, хто готовий «легко погодитися на цей план»: від 18% до 31%.

Опитування КМІС було проведено упродовж 26 листопада-13 грудня методом телефонних інтерв’ю у всіх підконтрольних владі регіонах України. Було опитано 547 респондентів віком від 18 років.

До слова, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що мирний план щодо України сподобається не всім, але головне — щоб він був справедливим, дієвим і не дозволяв нову агресію Росії. Президент наголосив, що план містить «багато компромісів», але він має працювати «на користь України». За його словами, останні зміни та коментарі до плану були узгоджені зі США.