Суспільство
264
1 хв

З новою зачіскою і в пальті, оздобленому камінням: Бріжит Макрон продемонструвала гарний образ

Перша леді Франції з чоловіком перебуває з офіційним визитом в Індії.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон у межах свого офіційного візиту до Мумбая разом із прем’єр-міністром Нарендрою Моді взяли участь у заході «Індійсько-французький рік інновацій та культурного вшанування» біля «Воріт Індії».

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

На події перша леді з’явилася у чорному пальті без коміра, оздобленому зверху різноманітним камінням. На ній також були чорний светр і вузькі штани, а також чорні туфлі на шпильках.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

А ще пані Макрон продемонструвала нову зачіску — у неї було укладання з чубчиком і меншим обʼємом, ніж зазвичай. Макіяж смокі-айс завершив лук першої леді.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Еммануель і Бріжит Макрони / © Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон в аеропорту Мамбая постала у шкіряному жакеті рудого відтінку, білій блузці і чорних прямих штанях зі стрілками.

264
