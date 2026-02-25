Зеленский рассказал, о каком президенте Украины мечтают в Кремле

Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины заявил, что ожидания России по поводу возможного пророссийского лидера в Украине не соответствуют реальности и не учитывают позицию общества.

Об этом сообщает ARD.

По словам главы государства, в Москве продолжают предполагать, что за определенные внутренние изменения в Украине к власти может прийти политик, ориентированный на РФ. В то же время такие расчеты, по его убеждению, упрощены и не отражают настоящих настроений в стране.

Зеленский подчеркнул, что подобная логика основывается на ложном понимании украинской политической системы и ценностей, которые сейчас поддерживает государство. Он подчеркнул, что даже при внутренних вызовах это не означает изменения стратегического курса страны.

Президент также дал понять, что сценарий, на который, вероятно, рассчитывают в России, маловероятен. Отдельно он заметил, что в РФ могут сохранять желание сменить украинское руководство, однако сомневается в реалистичности таких ожиданий.

«Они не теряют желания, на мой взгляд (убрать меня — ред.). По тому, что мы понимаем. Хотя, откуда такая уверенность, что если меня не будет, то придет человек, который будет пророссийским. Можно по-разному говорить, могут быть разные вызовы внутри государства, но кто сказал, что (президентом) будет человек, который будет целовать в одно место Путина? Вряд ли», — отметил Владимир Зеленский.

