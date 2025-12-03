Мандариновий торт без випікання: рецепт зимового десерту

Мандариновий торт tiktok.com_@top_havchik_cooking

Легкий, свіжий, ароматний та водночас візуально бездоганний, він буквально створений для тих, хто хоче святкового настрою без зайвих зусиль. Страва, яка має такий вигляд, ніби її подають у новорічному кафе у центрі Європи, а готується — за лічені хвилини, про це розповіла фудблогерка Anastasia Simashko.

Мандарини вже давно стали гастрономічним символом зими. Саме їхній яскравий аромат пробуджує ностальгію за дитячими святами та водночас надає кожному десерту сучасного характеру. Крем із маскарпоне робить торт ніжним і повітряним, а згущене молоко додає ледь відчутної екзотичної ноти — ідеальна комбінація для тих, хто любить десерти у стилі «легко, але вишукано».

Інгредієнти печиво савоярді 10 шт. маскарпоне 250 г кокосове згущене молоко 2–3 ст. л мандарини 4 шт. розмарин

Приготування

Три стиглих мандарини перетворіть на ароматне просочення для печива. Якщо хочеться насиченішого смаку, перебийте м’якуш блендером і процідіть через сито. Маскарпоне змішайте з кокосовим згущеним молоком до однорідності. Кожне савоярді ненадовго вмочіть у мандариновий сік, буквально на секунду, та викладіть перший шар у форму. Потім зверху розподіліть маскарпонову масу. Ще один шар просоченого печива, ще один — крему. Структура тортика виходить стабільною, але дуже ніжною. Зверху викладіть шматочки мандарина. За бажанням додайте гілочки розмарину для аромату та стилю. Охолодіть дві години у холодильнику і торт перетворюється на вершково-цитрусовий шедевр.

Цей мандариновий торт — вишуканий, але простий, стильний, але доступний. І найголовніше — він створює відчуття свята з першої ложки.