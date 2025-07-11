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Торт "Ескімо": рецепт вершково-шоколадного десерту
Ідеальний вибір для свят, приємних моментів або просто затишного вечора вдома.
У дитинстві багато хто з нас з нетерпінням чекав на морозиво «Ескімо» — шоколадна глазур, ніжна вершкова серединка, приємний смак, який залишав по собі солодкі спогади. Саме ці відчуття майстерно втілені в торті «Ескімо» — десерті, який поєднує ніжний бісквіт, заварний крем, аромат згущеного молока та хрумкий шар шоколаду.
Цей торт не лише смачний, а й напрочуд гарний. Він ідеально підходить для свят, сімейних посиденьок або як особливий подарунок, зроблений власноруч. А головне — його легко приготувати вдома. Як саме це зробити — розповіли на сторінці mil_alexx_pp.
Інгредієнти
Для бісквіта
пшеничне борошно 160 г
яйця 5 шт.
цукор 200 г
какао 30 г
молоко 100 мл
олія без запаху 70 г
розпушувач 10 г
сіль
Для крему
молоко 250 мл
яйце 1 шт.
кукурудзяний крохмаль 30 г
ванільний цукор 20 г
вершкове масло 180 г
згущене молоко 180 г
Для просочення
молоко 50 мл
Для декору
чорний чи молочний шоколад 100 г
олія 10 г
волоські горіхи або фундук
Приготування
Крок 1: приготування бісквіта
У великій мисці збийте 5 яєць з цукром і дрібкою солі до пухкої, світлої маси (5–8 хв міксером).
Влийте молоко та олію. Збивайте ще 30 секунд на низькій швидкості.
Просійте борошно, какао та розпушувач у рідину. Обережно змішайте до однорідної консистенції.
Вилийте тісто до форми. Випікайте за 180°C приблизно 45–50 хв. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою.
Готовий бісквіт остудіть, вийміть з форми та розріжте на два рівні коржі по 2,5–3 см.
Крок 2: заварний крем
У мисці змішайте яйце з крохмалем, додайте молоко, добре перемішайте вінчиком.
Перелийте суміш до сотейника та варіть на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння.
Зніміть з вогню, перекладіть до миски, накрийте харчовою плівкою «у контакт» і дайте повністю охолонути.
Крок 3: масляний крем
В окремій мисці збийте м’яке масло зі згущеним молоком і ванільним цукром (2 хв).
Додайте охолоджений заварний крем і збийте все разом до пишної ніжної консистенції.
Збирання торта
Нижній бісквіт просочіть молоком, викладіть до форми чи кондитерського кільця.
Нанесіть увесь крем зверху, рівномірно розподіліть та ущільніть.
Накрийте другим коржем і також просочіть його молоком.
Поставте торт до холодильника щонайменше на 4 години (краще — на ніч).
Декорування
Розтопіть шоколад з олією у мікрохвильовці (імпульсами по 20–30 сек).
Покрийте верх торта глазур’ю.
За бажанням створіть візерунок з тонких смужок або хаотичних бризок.
Обсипте краї рубленими горішками для контрасту текстур (або ягодами).
Поради
Не збивайте тісто надто довго після додавання сухих інгредієнтів — це може «збити» бісквіт.
Завжди охолоджуйте крем до кімнатної температури перед додаванням масла, інакше воно може розшаруватися.
Використовуйте якісний шоколад з високим вмістом какао, це вплине на смак глазурі.
Для святкового вигляду додайте ягоди або м’яту.
Торт «Ескімо» — це втілення балансу між класикою і ніжністю. Кремовий, шоколадний, легкий, але водночас насичений, він припаде до смаку як дорослим, так і дітям.