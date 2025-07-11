Торт «Ескімо»: рецепт вершково-шоколадного десерту / © Associated Press

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У дитинстві багато хто з нас з нетерпінням чекав на морозиво «Ескімо» — шоколадна глазур, ніжна вершкова серединка, приємний смак, який залишав по собі солодкі спогади. Саме ці відчуття майстерно втілені в торті «Ескімо» — десерті, який поєднує ніжний бісквіт, заварний крем, аромат згущеного молока та хрумкий шар шоколаду.

Цей торт не лише смачний, а й напрочуд гарний. Він ідеально підходить для свят, сімейних посиденьок або як особливий подарунок, зроблений власноруч. А головне — його легко приготувати вдома. Як саме це зробити — розповіли на сторінці mil_alexx_pp.

Інгредієнти

Для бісквіта

пшеничне борошно 160 г

яйця 5 шт.

цукор 200 г

какао 30 г

молоко 100 мл

олія без запаху 70 г

розпушувач 10 г

сіль

Для крему

молоко 250 мл

яйце 1 шт.

кукурудзяний крохмаль 30 г

ванільний цукор 20 г

вершкове масло 180 г

згущене молоко 180 г

Для просочення

молоко 50 мл

Для декору

чорний чи молочний шоколад 100 г

олія 10 г

волоські горіхи або фундук

Приготування

Крок 1: приготування бісквіта

У великій мисці збийте 5 яєць з цукром і дрібкою солі до пухкої, світлої маси (5–8 хв міксером). Влийте молоко та олію. Збивайте ще 30 секунд на низькій швидкості. Просійте борошно, какао та розпушувач у рідину. Обережно змішайте до однорідної консистенції. Вилийте тісто до форми. Випікайте за 180°C приблизно 45–50 хв. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою. Готовий бісквіт остудіть, вийміть з форми та розріжте на два рівні коржі по 2,5–3 см.

Крок 2: заварний крем

У мисці змішайте яйце з крохмалем, додайте молоко, добре перемішайте вінчиком. Перелийте суміш до сотейника та варіть на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння. Зніміть з вогню, перекладіть до миски, накрийте харчовою плівкою «у контакт» і дайте повністю охолонути.

Крок 3: масляний крем

В окремій мисці збийте м’яке масло зі згущеним молоком і ванільним цукром (2 хв). Додайте охолоджений заварний крем і збийте все разом до пишної ніжної консистенції.

Збирання торта

Нижній бісквіт просочіть молоком, викладіть до форми чи кондитерського кільця. Нанесіть увесь крем зверху, рівномірно розподіліть та ущільніть. Накрийте другим коржем і також просочіть його молоком. Поставте торт до холодильника щонайменше на 4 години (краще — на ніч).

Декорування

Розтопіть шоколад з олією у мікрохвильовці (імпульсами по 20–30 сек). Покрийте верх торта глазур’ю. За бажанням створіть візерунок з тонких смужок або хаотичних бризок. Обсипте краї рубленими горішками для контрасту текстур (або ягодами).

Поради

Не збивайте тісто надто довго після додавання сухих інгредієнтів — це може «збити» бісквіт.

Завжди охолоджуйте крем до кімнатної температури перед додаванням масла, інакше воно може розшаруватися.

Використовуйте якісний шоколад з високим вмістом какао, це вплине на смак глазурі.

Для святкового вигляду додайте ягоди або м’яту.

Торт «Ескімо» — це втілення балансу між класикою і ніжністю. Кремовий, шоколадний, легкий, але водночас насичений, він припаде до смаку як дорослим, так і дітям.

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