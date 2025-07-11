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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
3 хв

Торт "Ескімо": рецепт вершково-шоколадного десерту

Ідеальний вибір для свят, приємних моментів або просто затишного вечора вдома.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Торт «Ескімо»: рецепт вершково-шоколадного десерту

Торт «Ескімо»: рецепт вершково-шоколадного десерту / © Associated Press

У дитинстві багато хто з нас з нетерпінням чекав на морозиво «Ескімо» — шоколадна глазур, ніжна вершкова серединка, приємний смак, який залишав по собі солодкі спогади. Саме ці відчуття майстерно втілені в торті «Ескімо» — десерті, який поєднує ніжний бісквіт, заварний крем, аромат згущеного молока та хрумкий шар шоколаду.

Цей торт не лише смачний, а й напрочуд гарний. Він ідеально підходить для свят, сімейних посиденьок або як особливий подарунок, зроблений власноруч. А головне — його легко приготувати вдома. Як саме це зробити — розповіли на сторінці mil_alexx_pp.

Інгредієнти

Для бісквіта

  • пшеничне борошно 160 г

  • яйця 5 шт.

  • цукор 200 г

  • какао 30 г

  • молоко 100 мл

  • олія без запаху 70 г

  • розпушувач 10 г

  • сіль

Для крему

  • молоко 250 мл

  • яйце 1 шт.

  • кукурудзяний крохмаль 30 г

  • ванільний цукор 20 г

  • вершкове масло 180 г

  • згущене молоко 180 г

Для просочення

  • молоко 50 мл

Для декору

  • чорний чи молочний шоколад 100 г

  • олія 10 г

  • волоські горіхи або фундук

Приготування

Крок 1: приготування бісквіта

  1. У великій мисці збийте 5 яєць з цукром і дрібкою солі до пухкої, світлої маси (5–8 хв міксером).

  2. Влийте молоко та олію. Збивайте ще 30 секунд на низькій швидкості.

  3. Просійте борошно, какао та розпушувач у рідину. Обережно змішайте до однорідної консистенції.

  4. Вилийте тісто до форми. Випікайте за 180°C приблизно 45–50 хв. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою.

  5. Готовий бісквіт остудіть, вийміть з форми та розріжте на два рівні коржі по 2,5–3 см.

Крок 2: заварний крем

  1. У мисці змішайте яйце з крохмалем, додайте молоко, добре перемішайте вінчиком.

  2. Перелийте суміш до сотейника та варіть на середньому вогні, постійно помішуючи, до загустіння.

  3. Зніміть з вогню, перекладіть до миски, накрийте харчовою плівкою «у контакт» і дайте повністю охолонути.

Крок 3: масляний крем

  1. В окремій мисці збийте м’яке масло зі згущеним молоком і ванільним цукром (2 хв).

  2. Додайте охолоджений заварний крем і збийте все разом до пишної ніжної консистенції.

Збирання торта

  1. Нижній бісквіт просочіть молоком, викладіть до форми чи кондитерського кільця.

  2. Нанесіть увесь крем зверху, рівномірно розподіліть та ущільніть.

  3. Накрийте другим коржем і також просочіть його молоком.

  4. Поставте торт до холодильника щонайменше на 4 години (краще — на ніч).

Декорування

  1. Розтопіть шоколад з олією у мікрохвильовці (імпульсами по 20–30 сек).

  2. Покрийте верх торта глазур’ю.

  3. За бажанням створіть візерунок з тонких смужок або хаотичних бризок.

  4. Обсипте краї рубленими горішками для контрасту текстур (або ягодами).

Поради

  • Не збивайте тісто надто довго після додавання сухих інгредієнтів — це може «збити» бісквіт.

  • Завжди охолоджуйте крем до кімнатної температури перед додаванням масла, інакше воно може розшаруватися.

  • Використовуйте якісний шоколад з високим вмістом какао, це вплине на смак глазурі.

  • Для святкового вигляду додайте ягоди або м’яту.

Торт «Ескімо» — це втілення балансу між класикою і ніжністю. Кремовий, шоколадний, легкий, але водночас насичений, він припаде до смаку як дорослим, так і дітям.

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