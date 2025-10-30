- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 216
- Час на прочитання
- 1 хв
Її не впізнати: Ліндсей Логан продемонструвала ніжний образ у білій сукні
Зірка поділилася в Мережі результатом нової фотосесії.
38-річна американська акторка Ліндсей Логан поділилася у своєму Instagram серією знімків з нової фотосесії, автором якої став фотограф Майлз Діггс. Вона позувала в ніжній асиметрично білій сукні від Maison Alaïa з вирізами і бантами.
Волосся, яке, схоже, акторка ще трохи наростила, їй вклали в легкі локони, а на обличчі візажисти зробила легкий макіяж у теплих відтінках.
(щоб побачити всі фото, гортайте вправо)
Образ Ліндсей завершували сріблясті босоніжки і мінімалістичні сережки з прозорим каменем.
Логан мала дуже красивий і ніжний вигляд, проте деякі коментатори написали, що фото були сильно відретушовані і акторку не впізнати.
Раніше, нагадаємо, Ліндсей Логан позаймалася флай-йогою і повисіла вниз головою. Зірка вирішила урізноманітнити свою фізичну активність.