Її не впізнати: Ліндсей Логан продемонструвала ніжний образ у білій сукні

Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

38-річна американська акторка Ліндсей Логан поділилася у своєму Instagram серією знімків з нової фотосесії, автором якої став фотограф Майлз Діггс. Вона позувала в ніжній асиметрично білій сукні від Maison Alaïa з вирізами і бантами.

Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Волосся, яке, схоже, акторка ще трохи наростила, їй вклали в легкі локони, а на обличчі візажисти зробила легкий макіяж у теплих відтінках.

Образ Ліндсей завершували сріблясті босоніжки і мінімалістичні сережки з прозорим каменем.

Ліндсей Логан / © Инстаграм Линдсей Лохан

Логан мала дуже красивий і ніжний вигляд, проте деякі коментатори написали, що фото були сильно відретушовані і акторку не впізнати.

