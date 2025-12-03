Як вибрати "екофлоу" для квартири: існує проста інструкція з розрахунку потужності

Екофло / © ТСН.ua

Реклама

В «Укренерго» прогнозують, що стабільні обмеження у споживанні електроенергії можуть тривати протягом усього холодного сезону. У зв’язку з цим знову набуває актуальності питання придбання зарядних станцій. Їх часто називають «екофлоу» за назвою популярного виробника. Особливо, це питання актуальне для мешканців багатоквартирних будинків, які не мають змоги встановити генератор.

Про це пише Obozrevatel.

Однак, для багатьох споживачів складнощі виникають при виборі пристрою, адже ціна залежить від його потужності. Щоб допомогти зорієнтуватися, у мережі поширюється онлайн-калькулятор для розрахунку параметрів зарядних станцій.

Реклама

Як працює онлайн-калькулятор?

Принцип роботи інструменту досить простий. Користувачеві необхідно:

Вибрати пристрої, які він планує живити від зарядної станції. Вказати їхню потужність та необхідний час роботи від станції (зазвичай за допомогою спеціальної таблиці). Отримати пропозиції щодо параметрів зарядної станції, які відповідають його потребам.

Наприклад, якщо користувач планує живити від станції наступні прилади та час:

Wi-Fi-роутер (10 Вт) — 5 годин;

LED-лампа (10 Вт) — 3 години;

Ноутбук (60 Вт) — 3 години;

Холодильник (100 Вт) — 24 години.

На основі цих даних калькулятор може видати такі необхідні параметри:

Мінімальна ємність станції: 2 660 Вт⋅год

Робоча потужність: близько 180 Вт

Необхідно пам’ятати, що цей інструмент призначений лише для приблизних розрахунків. Для максимально коректного обчислення слід враховувати параметри саме тих конкретних пристроїв, які планується підключати до зарядної станції.

Реклама

Нагадаємо, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській та Одеській областях. Окрім того, важка ситуація і у прифронтових регіонах.

Раніше повідомлялося, що українські побутові споживачі можуть повністю позбутися графіків відключення електроенергії або перейти на «лайтові» режими, якщо Російська Федерація припинить обстрілювати енергетичну інфраструктуру.

Також раніше ми писали про те, що не можна підключати до зарядної станції.