Чому не варто терти очі, навіть коли цього дуже хочеться

Чому не варто терти очі

Реклама

Втомилися, заплакали, засиділися за ноутбуком і рука сама тягнеться до очей, це майже рефлекс. Проте експерти попереджають, що ця звичка може мати серйозні наслідки для зору. За даними видання Cleveland Clinic, регулярне тертя очей здатне викликати не лише подразнення, а й травми, інфекції та навіть проблеми із зором.

Ми всі це робимо та часто навіть не помічаємо. Очі сверблять, втомлюються чи сльозяться та здається, що найпростіше рішення — просто потерти їх. І парадокс у тому, що це дійсно приносить полегшення, але лише тимчасове. Насправді ж механізм набагато складніший та далеко не такий безпечний.

Чому це приємно

Коли ви тиснете на очі, відбувається одразу кілька процесів, а саме, стимулюються слізні залози та з’являється більше вологи, очі тимчасово «очищуються» від подразників та активується так званий окулокардіальний рефлекс. Цей рефлекс пов’язує очі з нервами, які впливають на серце. У результаті знижується пульс, падає тиск і виникає відчуття розслаблення. Саме тому ми часто тримаємося за очі, коли втомлені чи стресуємо.

Реклама

Що насправді відбувається

Алергії стають сильнішими. Тертя очей не знімає алергію, воно її посилює. Причина проста, адже пил, пилок і шерсть тварин вже є на ваших руках і ви буквально «втираєте» їх в очі. До того ж це стимулює вироблення гістаміну, а значить більше почервоніння, набряку та свербежу. Замкнене коло.

Пошкодження рогівки . Оптик Вестон Тьютен попереджає, що ви можете подряпати рогівку навіть нігтем. Також можливі неправильний ріст вій та постійне подразнення за кожного кліпанні. З часом часте тертя послаблює структуру рогівки, а це може призвести до серйозних змін зору. Одна з них — кератоконус, коли рогівка деформується та набуває конусоподібної форми. У такому випадку звичайні окуляри вже не допомагають.

Ризик серйозних травм. Хоч і рідко, але надмірне тертя може спричинити розриви сітківки та її відшарування. Це вже не дрібниця, такі стани потребують складного медичного втручання.

Інфекції — найпоширеніший сценарій. Руки ніколи не бувають стерильними, тож коли ви торкаєтеся очей, то переносите бактерії, віруси та інші мікроорганізми. Найчастіші наслідки — кон’юнктивіт, блефарит, ячмінь і навіть серйозні запалення.

Що робити замість цього

Є прості та безпечні альтернативи:

Швидке полегшення. Холодний вологий компрес, зволожувальні краплі чи охолоджені краплі для більшого комфорту.

Якщо причина — алергія. Використовуйте спеціальні краплі (рецептурні чи без рецепта)

Якщо очі регулярно втомлюються. Спробуйте змінити звички, наприклад, робіть перерви під час роботи за комп’ютером, використовуйте окуляри з фільтром синього світла, встановіть зволожувач повітря чи тримайте вікна закритими під час сезону пилку.

Маленькі хитрики. Частіше мийте руки, змінюйте одяг і постіль під час алергії, носіть сонцезахисні окуляри, займайте руки антистрес іграшками, наприклад, а у складних випадках навіть одягайте рукавички.

Якщо свербіж постійний, очі часто червоні чи болять, а звичка терти їх стає неконтрольованою, це може бути сигналом проблеми, яку потрібно лікувати, тож необхідно звернутися до лікаря.

Терти очі — природно, це швидко, просто і навіть приємно, проте саме у цьому й криється проблема, адже короткочасне полегшення може призвести до довгострокових наслідків.

Наші очі — надзвичайно делікатна система. І найкраще, що ми можемо для них зробити, тримати руки якомога далі.