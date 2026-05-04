Возлюбленный Наталки Денисенко признался, какие трудности возникают в их отношениях

Наталка Денисенко с Юрием Савранским / © instagram.com/natalka_denisenko

Реклама

Бойфренд Наталки Денисенко модель и бизнесмен Юрий Савранский откровенно рассказал о трудностях в отношениях и совместном бизнесе с актрисой.

Отношения пары выходят за пределы романтики — они вместе работают и строят совместные проекты. По словам Савранского, это добавляет как драйва, так и напряжения. Он признает: характер Наташи — не из простых. Иногда эмоции берут верх, и тогда приходится искать баланс. В то же время мужчина не драматизирует ситуацию. Говорит, что именно разность темпераментов помогает им держаться на плаву. И добавляет: без внутреннего равновесия здесь никак.

"Она немного взрывная. Ну, не немного, а довольно взрывная. Мое спокойствие и моя уравновешенность, видимо, ей помогают", — говорит Савранский проекту "Ближче до зірок".

Реклама

Наталка Денисенко с Юрием Савранским

Отдельно он остановился на теме семьи, которая для многих остается деликатной. Речь идет о взаимоотношениях с сыном Наташи от Андрея Фединчика. Савранский не скрывает: сначала были определенные опасения, но реальность оказалась значительно проще. Совместное время, искренность и опыт дали свой результат.

"Мы довольно много времени проводим вместе, поэтому проблем нет абсолютно. Я думал, будет хуже. У меня большой родительский опыт. Я делаю это искренне, как минимум, поэтому ребенок это чувствует", — поделился Юрий.

По его словам, ключ к гармонии — не идеальность, а готовность подстраиваться и слышать друг друга. Именно это позволяет паре двигаться вперед, даже когда характеры не совпадают.

Напомним, недавно Наталка Денисенко с избранником выехала за границу и показалась на пляже.

Реклама

Новости партнеров