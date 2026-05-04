Бывшая Остапчука подала на него и его третью жену заявление в полицию: "На этом не конец"

Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука - нотариус Кристина Горняк - подала против него и его избранницы, блогерши Екатерины Полтавской, заявление в полицию.

Об этом она объявила на YoTube-канале "Топові зірки". Кристина Горняк говорит, что бывший муж и его третья жена порочили ее профессиональную репутацию и нарушали покой. Сначала она защищалась в публичной плоскости, когда дала интервью Алине Доротюк, в котором раскрыла подробности о браке с Владимиром Остапчуком. А это же Горняк решила действовать и в правовом поле. Она вместе с адвокатом подает заявление в полицию.

"Я работаю 16 лет, у меня идеальная репутация в работе, я просто решила выйти и защитить себя. Я очень ценю свою работу, репутацию. Рассказывать, что я какая-то не такая, не такой нотариус, что-то не знаю, не умею или работаю в каких-то схемах - это для меня табу. Поэтому я вышла и защищалась. На этом не конец! Я иду в юридическую плоскость защиты, сейчас мы с моим адвокатом подаем в полицию за то, что мой покой нарушается", - говорит нотариус.

Кристина Горняк, Екатерина Полтавская и Владимир Остапчук

Кстати, Кристина также заговорила о смене фамилии. После развода она не стала в документах возвращать свою девичью, а осталась Остапчук. Наконец, нотариус решила изменить это. Поэтому, вскоре она снова будет в документах Кристиной Горняк.

Напомним, а тем временем сам Владимир Остапчук и его третья жена готовятся к эмиграции. Недавно Екатерина Полтавская раскрыла, когда их семья покинет Украину и отправится в Канаду.

