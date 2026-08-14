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Європейський механізм вуглецевого коригування імпорту (CBAM) фактично є різновидом тарифного захисту європейських виробників, хоча ЄС позиціонує його як кліматичний інструмент, пише Financial Times.

Від 1 січня 2026 СВАМ в повній мірі застосовується до української продукції. Хоча Україна не мала жодної можливості проводити хоч якусь екологічну можернізацію за умов повномосштабного вторгнення, терору росії проти енергетики і промисловості.

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Автор матеріалу FT, посол США при ЄС, порівнює CBAM із американськими митами на сталь та алюміній, запровадженими з міркувань національної безпеки. На його думку, обидва механізми мають схожу економічну мету — підвищити вартість імпорту та захистити внутрішніх виробників від іноземної конкуренції.

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CBAM передбачає, що імпортери сталі, алюмінію та низки інших товарів мають сплачувати за вбудовані в продукцію викиди CO₂ через придбання відповідних сертифікатів. Їхня вартість прив’язана до ціни вуглецю в ЄС і наразі становить близько 80 євро за тонну CO₂.

За оцінкою автора, механізм створює додаткові витрати для імпортної продукції та захищає європейських виробників, які вже сплачують за викиди в рамках системи торгівлі квотами ЄС.

У матеріалі також наголошується на суперечності в позиції Брюсселя. ЄС критикує США за застосування тарифів до продукції зі сталі та алюмінію, водночас сам запроваджує CBAM, який має аналогічний протекціоністський ефект.

Автор вважає, що CBAM може погіршити конкурентоспроможність імпортної сталі та алюмінію на європейському ринку, особливо для країн, де немає аналогічної системи ціноутворення на викиди.

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На його думку, розширення переліку товарів, на які поширюватиметься CBAM, також суперечить зобов’язанням ЄС щодо скорочення промислових тарифів та нетарифних бар’єрів.

«Тариф є тарифом, навіть якщо він має іншу назву», — зазначає автор, наголошуючи, що ЄС ризикує втратити довіру як прихильник правил міжнародної торгівлі, якщо одночасно критикуватиме протекціонізм США та застосовуватиме аналогічні інструменти.

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