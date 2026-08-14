Опасные каблуки и шлепанцы: когда обувь или ее отсутствие за рулем может довести до суда

Управление автомобилем в опасной обуви может стать причиной аварии / © Фото из открытых источников

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Украинское законодательство не содержит никакого прямого запрета на управление автомобилем босиком, в пляжных вьетнамках или туфлях на высоком каблуке. Поскольку правила дорожного движения не определяют конкретного вида разрешенной обуви, сам факт такой езды не является нарушением.

О том, в каких случаях неудачный выбор обуви может иметь серьезные последствия и привести к большим штрафам, пишет «Судебно-юридическая газета».

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Когда обувь становится причиной штрафа

Юристы отмечают, что отсутствие прямого запрета не снимает с водителя ответственности за безопасность на дороге. Человек за рулем обязан постоянно следить за дорожной обстановкой, своевременно реагировать на любые изменения и полностью контролировать транспортное средство.

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Проблемы начинаются тогда, когда именно из-за неудобной обуви водитель теряет контроль над автомобилем. Например, если шлепанец внезапно соскользнет с ноги или застрянет под педалью тормоза, это может спровоцировать серьезную аварию. В таком случае водителя оштрафуют по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях — не за то, что он был босой, а за нарушение ПДД, которое привело к ДТП.

От административной к уголовной ответственности

Последствия могут быть гораздо хуже, если из-за потери контроля над педалями в ДТП пострадают люди. В зависимости от тяжести полученных травм вместо обычного штрафа может наступить строгая уголовная ответственность по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

Если авария привела к смерти потерпевшего или повлекла тяжкие телесные повреждения, виновнику грозит от трех до восьми лет лишения свободы. При этом во время следствия эксперты обязательно будут устанавливать причинно-следственную связь: именно специфическая обувь (или ее отсутствие) помешала водителю вовремя затормозить и избежать трагедии.

Какая обувь считается опасной за рулем

Хотя патрульные не будут выписывать штраф за ваш внешний вид, специалисты по безопасному вождению советуют избегать определенных видов обуви ради собственной безопасности. Особенно это касается ситуаций, когда требуется экстренное торможение, и каждая секунда промедления или соскальзывания ноги может стать роковой.

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К списку наиболее опасной обуви для водителей традиционно относят:

пляжные шлепанцы и вьетнамки, легко взлетающие со стопы;

обувь на очень высоком каблуке или массивной танкетке;

ботинки с слишком толстой и жесткой подошвой, из-за которой не ощущается сила нажатия;

любая обувь, плохо фиксирующая ногу или может случайно зацепиться за резиновый коврик.

Идеальный выбор для комфортной поездки

Лучшим вариантом для водителя остается удобная закрытая обувь, которая надежно держится на ноге и имеет гибкую, не слишком толстую подошву. Кроссовки, мокасины или легкие кеды позволяют стопе идеально чувствовать педали и гарантируют, что нога не соскользнет в самый ответственный момент.

Если же вам нужно ехать на официальное мероприятие на каблуке или вы отправляетесь на пляж в сланцах, эксперты предлагают очень простой выход. Просто держите в салоне или багажнике автомобиля отдельную пару удобной повседневной обуви специально для вождения и переобувайтесь перед тем, как завести двигатель.

Напомним, дорожный знак с цифрой «50» может вынудить водителя сразу притормозить. Однако в этой ситуации важно обратить внимание не только на число, но и тип знака. Проверьте, правильно ли вы определите разрешенную скорость.

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