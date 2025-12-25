ВСУ ударили по ряду военных объектов РФ: детали от Генштаба

Атака на Россию / © ТСН.ua

В ночь на 25 декабря Силы обороны Украины нанесли серии ударов по военной и логистической инфраструктуре России . Под удар попали морской порт "Темрюк", военный аэродром в районе Майкопа и ремонтное подразделение российских войск на временно оккупированной территории Донбасса.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Как сообщается, в рамках мер по уменьшению возможностей вооруженных сил РФ украинские подразделения поразили инфраструктуру морского порта "Темрюк" в Краснодарском крае. В результате атаки зафиксированы взрывы и возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Масштабный пожар охватил около двух тысяч квадратных метров портового комплекса.

Морской порт «Темрюк» расположен в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове. Через него осуществляется перевалка разных видов грузов, в том числе сжиженного углеводородного газа и других нефтепродуктов. По данным украинской стороны, порт задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.

Также удар был нанесен по военному аэродрому в районе города Майкоп в Республике Адыгея. По предварительной информации, цель поражена, на объекте возник пожар. Окончательные результаты атаки уточняются.

Кроме того, подразделения ударных беспилотников Сил обороны Украины поразили ремонтное подразделение 143 мотострелкового полка противника в районе населенного пункта Труженко на временно оккупированной территории Донецкой области. Данные о нанесенном ущербе пока уточняются.

Отдельно сообщается, что по уточненным результатам предварительных ударов украинских БпЛА по аэродрому «Бельбек» во временно оккупированном Крыму подтверждено уничтожение радиолокационной станции 96К6, станции связи Р-419, а также повреждение радиолокационной станции 55Ж6Т.

Напомним, 24 декабря, в городе Ефремов в Тульской области РФ фиксировали взрывы. По предварительным данным, был атакован завод синтетического каучука. На объекте спутники NASA FIRMS фиксируют пожар, кадры публиковали местные жители.

Известно, что «Ефремовский завод синтетического каучука» является крупным производителем синтетических полимеров и выпускает следующие основные виды продукции: