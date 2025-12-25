У Польщі розробили систему ППО, яка може "підсмажити" дрони за лічені секунди

Атака ударних дронів / © t.me/SJTF_Odesa

Польські вчені розробили електромагнітну систему, яка може миттєво виводити з ладу ворожі дрони. За словами дослідників, це може змінити спосіб захисту критичної інфраструктури та чутливих об’єктів.

Про винахід науковців пише TVP World.

Система, відома як STRATUS, була створена командою з Гданського технічного університету та використовує потужні електромагнітні імпульси для порушення роботи або знищення електронних компонентів безпілотних літальних апаратів.

На відміну від традиційних засобів боротьби з дронами, таких як вогонь на ураження або вибухові перехоплювачі, STRATUS використовує короткі електромагнітні імпульси високої інтенсивності, які можуть нейтралізувати дрон майже миттєво, не спричиняючи фізичних вибухів.

Дослідники кажуть, що це робить систему придатною для використання поблизу критичної інфраструктури, такої як аеропорти, електростанції, порти, а також громадські заходи, де традиційні методи можуть створювати додаткові ризики.

Головним компонентом системи є вдосконалений електромагнітний ефектор, здатний генерувати надзвичайно потужні, але точно спрямовані імпульси.

За словами дослідників, головною інженерною проблемою було не створення самого імпульсу, а контроль над екстремальними напругами та щільністю потужності, забезпечуючи при цьому безпечну роботу.

Новітню систему порівнюють з «невидимим щитом», оскільки вона електронним способом відключає дрони, а не збиває їх.

Технологія була успішно випробувана в лабораторії та за контрольованих умов, але ще не використовувалася на практиці.

STRATUS отримав фінансування у розмірі понад 21 мільйон злотих (5 мільйонів євро) від Польського національного центру досліджень та розробок, державного органу, який фінансує інноваційні проекти.

