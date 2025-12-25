Вчений показав ілюзію, яка плутає зір: перевірте, що бачите ви

Телефон / © Credits

Світ бачив чимало оптичних головоломок — від прихованої сигари у цегляній кладці до легендарної «синьо-золотої» сукні. Проте нова ілюзія, якою поділився біолог і ведучий BBC доктор Дін Джексон, змусила користувачів мережі масово сумніватися у власному зорі.

Про це повідомляє Daily mail.

Сірий чи кольоровий?

У своєму TikTok-каналі вчений продемонстрував малюнок обличчя дівчини, розділений навпіл червоним та синім фільтрами. Глядачам здається, що її очі мають зовсім різні кольори (наприклад, блакитний та жовтуватий). Проте доктор Джексон приголомшив заявою: обидва ока насправді однакового сірого кольору.

Наш мозок намагається бути «надто розумним». Він аналізує кольоровий фон як зовнішні фільтри та автоматично «коригує» колір об’єктів під ними, намагаючись вгадати їхній реальний відтінок.

«Ваш мозок сприймає фон як два окремі фільтри та хитро розраховує, якими мають бути очі під ними. Насправді обидва ока мають ідентичний відтінок сірого, але мозок підказує вам інше», — пояснює біолог.

Щоб довести це, дослідник наклав на зображення сірі смуги того ж відтінку, що й очі — і ілюзія миттєво зникла, підтверджуючи його слова.

Реакція соцмереж

Відео зібрало сотні коментарів від спантеличених користувачів. Люди зізнаються, що почуваються ошуканими власним організмом:

«Я бачив блакитне та жовте око! Тепер мені важко довіряти власному мозку!»

«Мій мозок мені не друг, він постійно мене розігрує».

«Вони НЕ сірі! Бляха, як це можливо?»

