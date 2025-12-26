Зеленський відповів, коли в Україні можуть з’явитися війська партнерів

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський сказав, що війська партнерів держави з «коаліції охочих» можуть з’явитися на території України лише після припинення вогню або закінчення війни. До складу коаліції входять 30 країн.

Про це глава держави сказав у відповідь на запитання журналістів.

«Що стосується контингенту, захисту в небі, на морі, на землі. Я про це говорив: є у нас домовленості з партнерами. Невеличкі деталі залишились», — сказав президент України.

Він зазначив, що в принципі, сам договір про «коаліцію охочих» є вже, однак він ще не підписаний.

«Підписання його і розміщення будь-якого особового складу інших країн, ті чи інші засоби захисту, — все це буде тільки після припинення вогню. «Коаліція охочих» працювати буде тільки в момент ceasefire (припинення вогню — ред.). Це означає просто ceasefire або закінчення війни», — наголосив Зеленський.

Він додав, що в договорі є всі деталі, які країни і на що готові. Президент нагадав, що до «коаліції охочих» входять 30 держав. Деталі глава держави пообіцяв повідомити згодом.

До слова, за даними видання Axios, Росія вперше висловила готовність до припинення вогню у війні для проведення в Україні референдуму щодо умов майбутньої мирної угоди. Наразі обговорюються терміни перемир’я (Україна пропонує 60 днів) та питання контролю над Запорізькою АЕС. Американські чиновники зазначають, що за останні два тижні дипломатія просунулася більше, ніж за весь попередній рік.

Зауважимо, в середині грудня очільник МЗС Росії Сергій Лавров пригрозив, що Москва відповість на будь-яке рішення щодо відправлення іноземних військових контингентів до України. За його словами, відповідь «вже готова».