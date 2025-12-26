Зустріч Зеленського з Трампом: чи будуть підписані документи для мирної угоди

Зустріч Трампа і Зеленського в США / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в неділю, 28 грудня, у Флориді лідери обговорять низку важливих для укладення мирної угоди документів, але поки невідомо, чи дійде справа до їх підписання.

Про це повідомив український президент, відповідаючи на запитання журналістів.

Зеленський наголосив, що порядок денний цієї зустрічі з Трампом досить широкий і він передбачає обговорення, зокрема, кількох документів щодо гарантій безпеки для України.

«Там кілька документів в цьому блоці і бажано знайти можливість обговорити їх всі. Далі — економічна угода, там поки що базові напрацювання, хоча буде декілька угод. І тут треба обговорити напрямок», — розповів подробиці український лідер.

Президент додав, що обговорюватимуться також всі питання, щодо яких є розбіжності, зокрема українська сторона підніматиме і територіальні питання.

Зеленський не зміг відповісти, чи стане результатом цієї зустрічі підписання якихось документів.

«Я не можу зараз сказати, чи буде готовим щось до кінця. Саме ця зустріч для того, щоб доопрацювати максимально, як ми зможемо», — зазначив він.

Зеленський уточнив, що в угоді із 20 пунктів є чотири сторони — Україна, США, Росія та Європа, тож підписувати її без Росії та без європейців не можна. На зустрічі з Трампом буде йтися про двосторонні домовленості зі Сполученими Штатами.

За словами українського президента, угода між Україною та США «майже готова»

«Питання в тому підписувати чи не підписувати, на мій погляд, це вже друге питання, в залежності від того, як пройде наша зустріч», — пояснив він.

Зеленський зазначив, що триває робота над кількома документами, яких зараз п’ять.

«Ми хочемо проговорити кілька нюансів щодо гарантій безпеки. Нам треба їх ще раз обговорити, є зміни в усі ці документи нашими групами переговорників. Я думаю, в деяких речах можна ставити вже крапку», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на мирних переговорах щодо України сторони обговорюють чотири документи.