98
1 хв

Сяяв і був без Камілли: король Чарльз відвідав різдвяну службу в Лондоні

Король Чарльз сьогодні був присутній на різдвяній службі у Вестмінстерському абатстві у Лондоні.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Associated Press

Його Величність відвідав урочистий захід і мав спокійний та бадьорий вигляд.

Серед людей, що зібралися на службі, були християнські лідери з Великої Британії та інших країн, члени англіканського духовенства, а також представники інших конфесій та благодійних організацій.

Король Чарльз III / © Associated Press

Напередодні в Instagram акаунті монарха було опубліковано послання.

«Для мене велика радість зібратися з вами у чудовому місці — Вестмінстерському абатстві — щоб разом святкувати світло, надію і, перш за все, світ цього часу Адвента».

Цей період — період підготовки, облаштування та очікування дива народження Христа. Сьогодні ми збираємося для молитви, роздумів та музики, щоб відсвяткувати Добру Звістку, якій радіють усі християни: і ті, хто нас оточує, і ті, хто живе у місцях, де нелегко жити відповідно до своєї віри», — йдеться у посланні.

Король Чарльз III / © Associated Press

На службу король приїхав у темно-синьому картатому костюмі, світлій смугастій сорочці та сірій краватці у дрібний принт. Він був веселим та багато усміхався. Його дружина Камілла, яка вчора провела важливий захід у Кларенс-гаусі, не відвідала службу з ним.

Король Чарльз III / © Associated Press

Також, нагадаємо, монарша пара була відсутня на різдвяному концерті, який організувала принцеса Уельська 5 грудня у Вестмінстерському абатстві. Причина їхньої відсутності не називалася.

Король Чарльз III / © Associated Press

