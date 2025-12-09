ТСН у соціальних мережах

Суспільство
185
2 хв

Принцесу Кейт захейтили за вибір спідниці для святкового концерту: що з нею було не так

Шанувальники принцеси Уельської ідентифікували спідницю, в якій Кейт з’явилася на своєму різдвяному концерті у Вестмінстерському абатстві минулого тижня.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

5 грудня принцеса Кейт вітала у Вестмінстерському абатстві представників громадськості та членів королівської родини на щорічному різдвяному богослужінні «Разом на Різдво». 2025 року цей захід був присвячений любові у всіх її проявах.

На концерт Кетрін приїхала у пальті кольору лісового зеленого від Catherine Walker, яке доповнила хутряним коміром, а під пальтом ховалася святкова картата спідниця з вовняного плісування від Miu Miu, вартість якої становить 1690 фунтів стерлінгів (2 252 доллара).

Принцеса Кейт, принц Вільям із сином принцом Джорджем / © Associated Press

Принцеса Кейт, принц Вільям із сином принцом Джорджем / © Associated Press

Спідниця прикрашена яскравим картатим принтом у типово святкових відтінках червоного та зеленого, але родзинкою стали крихітні кристали, які надали їй нотки різдвяного шику, пише Hello!.

Картаті спідниці — традиційний предмет одягу для різдвяних свят, оскільки спочатку картатий принт у Шотландії віддавали перевагу взимку, оскільки шерсть зігрівала в холодну погоду.

Однак, королівські фанати не захопилися такою спідницею на принцесі Уельській, вважаючи її занадто дорогою.

«Ого, скільки коштує спідниця? За таку ціну мають бути діаманти», — написала одна із підписниць у соцмережі. «Можу посперечатися, я знайду схожу спідницю і прикрашу її за менші гроші», — додала інша.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Але були й ті, хто захопився образом принцеси.

«У повному захваті! Весь образ просто чудовий! Сподіваюся, ми побачимо цю спідницю знову», — написав один із підписників, а інший додав: «Мені й так дуже сподобалося це вбрання. Але спідниця просто чудова».

