Дата публікації
Категорія
Проспорт
"Реал" без Луніна сенсаційно втратив очки, але повернув собі лідерство в Ла Лізі

"Вершкові" на виїзді не зуміли обіграти "Ельче" в результативному поєдинку.

Максим Приходько
"Ельче" – "Реал" Мадрид

"Ельче" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" зіграв унічию з "Ельче" у виїзному матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Мануель Мартінес Валеро" в місті Ельче завершився з рахунком 2:2.

Перший тайм минув без забитих голів. На старті другої половини зустрічі господарі поля несподівано відкрили рахунок – відзначився Алейкс Фебас.

На 78-й хвилині "вершкові" відігралися завдяки голу Діна Хейсена.

На 84-й хвилині "Ельче" вдалося вдруге вийти вперед – забив Альваро Родрігес.

Однак підопічні Хабі Алонсо змогли уникнути поразки – на 87-й хвилині нічию мадридцям приніс точний удар Джуда Беллінгема.

На 90+6-й хвилині арбітр вилучив з поля гравця "Ельче" – Віктор Чуст Гарсія отримав другу жовту картку, залишивши свою команду в меншості.

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лавці для запасних – він ще не зіграв жодного поєдинку за клуб цього сезону. Ворота "бланкос" захищав бельгієць Тібо Куртуа.

Огляд матчу "Ельче" – "Реал" Мадрид

Незважаючи на втрату очок, "Реал" (32 бали) повернув собі лідерство в Ла Лізі. Наразі мадридці випереджають "Барселону" на один заліковий пункт. "Ельче" з 16 очками перебуває на 11-й сходинці.

У наступному турі "Реал" 30 листопада на виїзді зіграє з "Жироною", а "Ельче" 28 листопада завітає у гості до "Хетафе".

Перед цим "Королівський клуб" 26 листопада проведе виїзний поєдинок з грецьким "Олімпіакосом" у межах основного раунду Ліги чемпіонів.

