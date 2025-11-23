"Реал" без Лунина сенсационно потерял очки, но вернул себе лидерство в Ла Лиге

"Эльче" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

Реклама

Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Эльче" в выездном матче 13-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро" в городе Эльче завершился со счетом 2:2 .

Первый тайм прошел без забитых голов. На старте второй половины встречи хозяева поля неожиданно открыли счет – отличился Алейкс Фебас.

На 78-й минуте "сливочные" отыгрались благодаря голу Дина Хейсена.

Реклама

На 84-й минуте "Эльче" удалось во второй раз выйти вперед – забил Альваро Родригес.

Однако подопечные Хаби Алонсо смогли избежать поражения – на 87-й минуте ничью мадридцам принес точный удар Джуда Беллингема.

На 90+6-й минуте арбитр удалил с поля игрока "Эльче" – Виктор Чуст Гарсия получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных – он еще не сыграл ни одного поединка за клуб в этом сезоне. Ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Реклама

Обзор матча "Эльче" – "Реал" Мадрид

Несмотря на потерю очков, "Реал" (32 балла) вернул себе лидерство в Ла Лиге. Теперь мадридцы опережают "Барселону" на один зачетный пункт. "Эльче" с 16 очками находится на 11-й строчке.

В следующем туре "Реал" 30 ноября на выезде сыграет с "Жироной", а "Эльче" 28 ноября приедет в гости к "Хетафе".

Перед этим "Королевский клуб" 26 ноября проведет выездной поединок с греческим "Олимпиакосом" в рамках основного раунда Лиги чемпионов.