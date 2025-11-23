Американский президент Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский / © Getty Images

Реклама

Американские и украинские чиновники обсуждают визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, который может состояться уже на этой неделе.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомые с переговорами в Женеве.

По информации одного из собеседников агентства, главная идея визита заключается в том, чтобы президент Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом наиболее чувствительные вопросы мирного плана, в том числе вопрос территории.

Реклама

Пока что подтвержденной даты визита нет.

Ранее, во время своего второго брифинга с журналистами, госсекретарь США Марко Рубио, возглавляющий американскую делегацию на переговорах в Женеве, заявил, что некоторые задержки в согласовании мирного плана связаны с необходимостью принятия решений «на высшем уровне».

Марко Рубио также сообщил, что президент США Дональд Трамп доволен достигнутым прогрессом во время переговоров в Женеве.

Напомним, после завершения переговоров представителей украинской и американской делегаций в Женеве госсекретарь США Марко Рубио назвал сегодняшнюю встречу «самой продуктивной и наиболее значимой». Он добавил, что в мирный план будут внесены «некоторые изменения», очевидно, на основе предложений Украины.

Реклама

Накануне, 22 ноября, президент США Дональд Трамп заявил, что мирный план, представленный Украине, не является окончательным предложением по прекращению войны с Россией.

В воскресенье, 23 ноября, во время переговоров в Женеве президент Дональд Трамп снова обвинил украинскую власть, что она якобы «не выразила никакой благодарности» за его усилия в мирном урегулировании войны с РФ.