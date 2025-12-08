Магнітна буря 8 грудня: якою буде активність Сонця

Магнітна буря. / © Associated Press

У понеділок, 8 грудня, активність Сонця далі перебуватиме на високому рівні. Магнітна буря відповідатиме К-індексу 5 (червоний рівень).

Про це свідчать дані meteoagent та повідомила Британська геологічна служба.

Причиною таких коливань є потужний потік сонячного вітру, що йде від корональної діри на поверхні Сонця. Також існує низька ймовірність слабкого впливу викиду корональної маси, що сталася кілька днів тому. Можливі окремі активні періоди з ймовірністю епізодичного піку аж до STORM G1.

Магнітна буря 8 грудня. Фото: meteoagent.

Варто зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і людей похилого віку, тому цього дня їм потрібно бути обережними. Щоб звести до мінімуму негативний вплив, дотримуйтеся правил здорового способу життя.