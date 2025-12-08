- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 209
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 8 грудня: якою буде активність Сонця
Магнітна буря червоного рівня може вплинути на здоров'я метеозалежних людей.
У понеділок, 8 грудня, активність Сонця далі перебуватиме на високому рівні. Магнітна буря відповідатиме К-індексу 5 (червоний рівень).
Про це свідчать дані meteoagent та повідомила Британська геологічна служба.
Причиною таких коливань є потужний потік сонячного вітру, що йде від корональної діри на поверхні Сонця. Також існує низька ймовірність слабкого впливу викиду корональної маси, що сталася кілька днів тому. Можливі окремі активні періоди з ймовірністю епізодичного піку аж до STORM G1.
Варто зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і людей похилого віку, тому цього дня їм потрібно бути обережними. Щоб звести до мінімуму негативний вплив, дотримуйтеся правил здорового способу життя.