Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять залишатися в тіні
У наш час, коли піар вітається у всіх його видах і відтінках, включно з найтемнішими, важко уявити, що комусь він не потрібен.
Є люди, які не люблять привертати до себе увагу, оскільки їм комфортніше жити і працювати потайки від оточення. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які в усіх ситуаціях люблять залишатися в тіні.
Діва
Дів не дарма називають сірими кардиналами зодіаку — вони люблять діяти, перебуваючи за чужими спинами, смикаючи водночас за мотузочки і змушуючи інших чинити так, як їм потрібно. Представники знака не пихаті — вони не прагнуть того, щоб про них писали в ЗМІ, їм достатньо відчуття всесильності, яке вони в результаті отримують.
Близнята
Близнята, які часто здаються оточенню легковажними і поверхневими, насправді не такі прості. Спілкуючись із людьми, вони начебто промацують співрозмовника, з’ясовуючи його больові точки, після чого їм залишається тільки в потрібний момент на них натиснути, змусивши зробити по-своєму, водночас самі вони начебто ні до чого.
Скорпіон
Скорпіони мають дуже сильну владу над людьми, що їх оточують, — особливо близькими, — хоча зовні здається, що вони нічого для цього не роблять. Але, залишаючись у тіні, вони методично, наполегливо і дуже сильно тиснуть на них, буквально змушуючи чинити так, як потрібно самим представникам знака, але вдаючи, що вони ні в чому не винні.