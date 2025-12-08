- Дата публікації
Початок глобальної війни: директор Інституту нацпамʼяті попередив про сценарій 1939 року
За словами директора Інституту нацпамʼяті Алфьорова, є країни, які розуміють ситуацію, а є країни, які далі намагаються мати економічний зиск.
Україна перебуває на початку глобальної війни, якщо вона зараз не буде зупинена.
Таку думку в етері «КИЇВ24» висловив директор Інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров.
«Ми зараз в точці 39-го року розподіл Польщі. Не більше, не менше. Та сама завоювальна кампанія, тільки умови трошки гірші. Грузія, шматок відкушено. Білорусь знаходиться під умовним завоюванням. Молдова з Придністров’ям. Союзників у нас немає. Союзники були тоді. У нас є партнери, які не є нашими союзниками. І ми це прекрасно розуміємо за поведінкою, яка інколи залишається в політичних, скажімо, колах», — сказав він.
Водночас, за словами Алфьорова, є країни, які розуміють ситуацію, а є країни, які далі намагаються мати економічний зиск. І тут можна згадати і копалини наші, тут можна згадати і мита, які ставляться в час, коли їх не можна ставити. Тут маємо нагадати про те, що досі не можуть нормально визначитись, а що робити з активами Російської Федерації, а що з енергоносіями.
«От все це, цей період, мені нагадує, він, звісно, інший. Ми зовсім в іншій моделі, не можемо сказати, що ми перебуваємо якраз там в жовтні, листопаді 39-го року. Ні, зрозуміло. Але ми на початку глобальної війни, якщо вона зараз не буде зупинена. Тому Петр Павел каже, що треба зупиняти зараз це», — резюмував директор Інституту національної пам’яті.
Нагадаємо, раніше спеціальний представник президента США Кіт Келлог заявив, що угода щодо України виходить на фінішну пряму.