Категорія
Проспорт
253
Премія Пушкаша за шедевр: ФІФА назвала найкращий гол 2025 року

Сантьяго Монтіель забив розкішний гол ударом здалеку через себе.

Максим Приходько
Сантьяго Монтіель

Сантьяго Монтіель / © Associated Press

Гол-красень аргентинця Сантьяго Монтіеля в матчі чемпіонату Аргентини було визнано найкращим 2025 року за версією ФІФА.

Як повідомляє офіційний сайт ФІФА, Монтіель отримав премію Пушкаша, яку вручають за найкращий гол року.

25-річний форвард "Індепендьєнте" Авельянеда забив шикарним дальнім ударом через себе у матчі проти "Індепендьєнте" Рівадавія.

У боротьбі за премію Пушкаша аргентинець обійшов конкурентів, якими були Алеррандро ("Віторія"), Алессандро Дейола ("Кальярі"), Педро де ла Вега ("Крус Асуль"), Амр Насер ("Аль-Ахлі"), Карлос Оррантія ("Атлас"), Деклан Райс ("Арсенал"), Різкі Рідо ("Персія" Джакарта), Кевін Родрігес ("Касимпаша") та Ламін Ямаль ("Барселона").

Зазначимо, що вдруге поспіль перемогу в цій номінації приносить удар у падінні через себе. Торік володарем премії Пушкаша став аргентинський півзахисник "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо за гол у ворота "Евертона".

Церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards відбудеться сьогодні, 16 грудня, у столиці Катару, місті Доха. Початок – о 20:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що названо найкращого воротаря 2025 року за версією ФІФА.

