Премія Пушкаша: ФІФА назвала найкращий гол року (відео)

Під час урочистої церемонії нагородження The Best FIFA Football Awards 17 грудня у місті Доха, столиці Катару, було вручено премію Пушкаша за найкращий гол року.

Премія враховує виступи футболістів у період від 21 серпня 2023-го до 10 серпня 2024 року.

Володарем цієї нагороди став аргентинський півзахисник "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

Гарначо забив розкішний гол 26 листопада 2023 року в матчі АПЛ проти "Евертона", уже на третій хвилині красивим ударом у падінні через себе замкнувши подачу Діогу Далота.

Нагадаємо, попреднім володарем премії Пушкаша став Гільєрме Мадруга з бразильського "Ботафого".

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