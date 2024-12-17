Премія Пушкаша: ФІФА назвала найкращий гол року (відео)

Шедевральний м'яч забив аргентинський півзахисник "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.
Під час урочистої церемонії нагородження The Best FIFA Football Awards 17 грудня у місті Доха, столиці Катару, було вручено премію Пушкаша за найкращий гол року.
Премія враховує виступи футболістів у період від 21 серпня 2023-го до 10 серпня 2024 року.
Володарем цієї нагороди став аргентинський півзахисник "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.
Гарначо забив розкішний гол 26 листопада 2023 року в матчі АПЛ проти "Евертона", уже на третій хвилині красивим ударом у падінні через себе замкнувши подачу Діогу Далота.
Нагадаємо, попреднім володарем премії Пушкаша став Гільєрме Мадруга з бразильського "Ботафого".
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