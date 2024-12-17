Премия Пушкаша: ФИФА назвала лучший гол года (видео)

Во время торжественной церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 17 декабря в Дохе, столице Катара, была вручена премия Пушкаша за лучший гол года.

Премия учитывает выступления футболистов в период с 21 августа 2023-го по 10 августа 2024 года.

Обладателем этой награды стал аргентинский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

Гарначо забил роскошный гол 26 ноября 2023 в матче АПЛ против "Эвертона", уже на третьей минуте красивым ударом в падении через себя замкнув подачу Диогу Далота.

Напомним, предыдущим обладателем премии Пушкаша стал Гильерме Мадруга из бразильского "Ботафого".

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