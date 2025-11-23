Как аристократия прошлого скрывала пукание: история ванверы

Реклама

Ванвера — необычный и малоизвестный аксессуар, которым пользовались преимущественно женщины из аристократических семей XVII века, чтобы скрыть метеоризм во время светских событий.

О происхождении этого устройства ведутся споры: одни источники связывают его с практиками Древнего Египта, другие – с изобретательностью римлян, пишет Oddity Central.

Однако реальных доказательств того, что у ванверы есть давняя история, нет. Известно лишь, что ее действительно активно использовали в Европе раннего модерна, где пышные платья легко скрывали любые механизмы.

В Музее секс-машин в Праге представлена ванвера в виде небольшого кожаного мешочка, плотно прилегающего к телу владелицы и приглушающего неприятные звуки, удерживая газы внутри. После завершения мероприятия этот мешочек можно было опорожнить, сжав его.

Ванвера

По данным Venezia Today, в Венеции XVII века существовали разные модификации ванверы. Некоторые были в форме узкой трубки, скрытой под многослойными юбками, другие – сложные конструкции из нескольких труб, которые выводили запахи через окно или даже за пределы домов благородных семей.

Портал Liekki Pieru описывает еще одну разновидность – небольшую металлическую коробочку, которая крепилась к нижнему белью и была наполнена душистыми травами: лавандой, шалфеем, розмарином. Газ, проходя сквозь коробочку, «ароматизировался», создавая эффект легкого прованского ветерка. Однако этот вариант не глушил звуки, поэтому его популярность была значительно ниже, чем у кожаного мешочка.

Ванвера — лишь одно из удивительных, почти забытых изобретений человечества, демонстрирующих, насколько креативными и порой эксцентричными могут быть наши решения в борьбе с повседневными неудобствами.

