На Кіпрі намагалися викрасти ексміністра енергетики України — ЗМІ

Поліція

Колишній міністр енергетики України Володимир Демчишин, який перебуває в розшуку, ймовірно, став жертвою спроби викрадення в місті Ларнаці на Кіпрі.

За інформацією Cyprus Times, йдеться про 51-річного чоловіка, який десять років тому обіймав посаду міністра енергетики країни.

Відомо, що у цей час (від грудня 2014 до квітня 2016 року) міністром енергетики та вугільної промисловості України був Володимир Демчишин, 1974 року народження.

У листопаді 2021 року Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань повідомили Володимиру Демчишину про підозру в сприянні терористам.

Демчишина звинувачують у тому, що у 2014-15 роках він призначив керівниками держпідприємств на окупованих територіях представників терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» і примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти з ними угоди, зокрема про постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд.грн.

За даними ДБР, Демчишин переховується від українського правосуддя за кордоном. У січні 2022 року його було оголошено в міжнародний розшук.

Про спробу викрадення кіпрським поліцейським повідомив сам потерпілий, прізвище якого місцеві ЗМІ не називають.

За його словами, 20 листопада він перебував вдома разом із 36-річною жінкою та 72-річним чоловіком. Вони помітили, що поруч з будинком припаркований комерційний автомобіль, в якому перебувало троє людей.

Коли вони підійшли до автомобіля, щоб перевірити його, на них нібито напали троє невідомих осіб, обличчя яких були закриті хірургічними масками.

Після спротиву нападники втекли, залишивши автомобіль на місці події.

Правоохоронці встановили, що номерні знаки на комерційному автомобілі належать іншому транспортному засобу, а всередині було знайдено та вилучено пістолет із порожнім магазином.

Поліція Ларнаки розшукує нападників.

Внаслідок нападу 51-річний українець та його 72-річний товариш отримали легкі тілесні ушкодження.

Нагадаємо, нещодавно в Україні НАБУ викрило масштабну корупційну схему в енергетиці. До складу угруповання входили колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов, бізнесмен Тимур Міндіч та міністр юстиції Герман Галущенко.