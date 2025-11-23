Переговоры о мире: Зеленский анонсировал разговор Коалиции желающих

Владимир Зеленский / © Associated Press

Премьер-министр Канады Марк Карни провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским и обсудил встречу в Женеве и предложенный Соединенными Штатами мирный план.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Президент рассказал канадскому премьеру о работе переговорных команд сегодня в Швейцарии.

«Украина настроена на максимально конструктивную работу по шагам, предложенным Америкой. Мы работаем, чтобы путь к окончанию войны был реален и чтобы принципиальные позиции сработали», — заверил Зеленский.

Он поблагодарил Марка Карни за поддержку и готовность помогать.

«Планируем также разговор Коалиции желающих в начале следующей недели. Ценим такой формат координации в более широком кругу партнеров, чтобы все были вовлечены и информированы о мирном процессе», — подытожил глава государства.

Ранее президент Зеленский сообщил о первых результатах переговоров в Женневе по мирному плану США.