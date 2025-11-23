В асиметричній сукні на бретельках: розкішна Дженніфер Еністон виблискувала на заході

Дженніфер Еністон / © Getty Images

На прийом до театру Лінвуд Данн у Лос-Анджелесі Дженніфер Еністон приїхала у сукні Givenchy на тонких бретельках з асиметричним подолом з колекції весна-літо 2026, створеній Сарою Бертон. Вбрання акторка доповнила чорними босоніжками на підборах. Вона зробила червоний педикюр і одягла тонку каблучку на палець на нозі. Також у Дженніфер було розпущене її світле волосся, вона його красиво уклала і зробила макіяж у теплих відтінках.

Образ зірки завершували кілька каблучок на пальцях, браслет на зап’ястя та світлий манікюр.

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Також нещодавно, нагадаємо, Еністон відвідувала галавечір Elle Women in Hollywood 2025, де Дженніфер з’явилася на червоній доріжці у вінтажній сукні від Ralph Lauren з халтером і мерехтливим бісером, і мала дуже ефектний вигляд.

