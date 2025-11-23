- Дата публікації
В асиметричній сукні на бретельках: розкішна Дженніфер Еністон виблискувала на заході
Дженніфер Еністон з’явилася на доріжці фіналу «Ранкового шоу» Variety x Apple TV у театрі Лінвуд-Дан у Лос-Анджелесі.
На прийом до театру Лінвуд Данн у Лос-Анджелесі Дженніфер Еністон приїхала у сукні Givenchy на тонких бретельках з асиметричним подолом з колекції весна-літо 2026, створеній Сарою Бертон. Вбрання акторка доповнила чорними босоніжками на підборах. Вона зробила червоний педикюр і одягла тонку каблучку на палець на нозі. Також у Дженніфер було розпущене її світле волосся, вона його красиво уклала і зробила макіяж у теплих відтінках.
Образ зірки завершували кілька каблучок на пальцях, браслет на зап’ястя та світлий манікюр.
Також нещодавно, нагадаємо, Еністон відвідувала галавечір Elle Women in Hollywood 2025, де Дженніфер з’явилася на червоній доріжці у вінтажній сукні від Ralph Lauren з халтером і мерехтливим бісером, і мала дуже ефектний вигляд.