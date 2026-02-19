Трамп назначит своего зятя на важный пост: при чем здесь Украина

Джаред Кушнер / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп во время первого заседания Совета мира заявил, что назначит своего зятя Джареда Кушнера специальным посланником мира.

Об этом пишет Politico.

На мероприятии «Совет мира», на котором присутствовало более десятка мировых лидеров, Трамп расхваливал усилия своей новой организации по стабилизации и восстановлению Газы. В частности, обещал выделить 10 миллиардов долларов США, хотя детали того, на что именно они будут направлены, неизвестны.

Трамп заявил, что Кушнер сосредоточится на посредничестве в заключении новых дипломатических соглашений и высоко оценил его предыдущую роль в переговорах на Ближнем Востоке.

«Очень умный парень. Мы также делаем Джареда посланником мира. Они оба посланца мира… Я наблюдаю за этими ребятами, говорю, у нас все хорошо, по крайней мере с точки зрения IQ», — сказал Трамп о Кушнере и Стива Уиткоффе, который уже является специальным посланником.

Кушнер, занимавший пост старшего советника в первой администрации Трампа, сыграл центральную роль в усилиях Белого дома по нормализации отношений между Израилем и несколькими арабскими государствами. Кушнер и Уиткофф работали вместе во время второй администрации Трампа над переговорами на Ближнем Востоке и войной между Россией и Украиной.

«Мы не можем изменить прошлое, но я думаю, что сегодня мы видим, что потенциально можем изменить будущее, если сосредоточимся и сделаем это правильно», — сказал Кушнер, утверждая, что подход совета — объединить давно воюющие страны в поиске решений.

Напомним, что Дональд Трамп на открытии заседания Совета мира вновь напомнил, что завершил 8 войн в мире и заявил, что война в Украине стала для него жесточайшим вызовом.