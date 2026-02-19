Трамп призначить свого зятя на важливу посаду: до чого тут Україна

Джаред Кушнер / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп під час першого засідання «Ради миру» заявив, що призначить свого зятя Джареда Кушнера спеціальним посланником миру.

Про це пише Politico.

На заході «Рада миру», на якому були присутні понад десяток світових лідерів, Трамп розхвалював зусилля своєї нової організації щодо стабілізації та відбудови Гази. Зокрема, обіцяв виділити 10 мільярдів доларів США, хоча деталі того, на що саме вони будуть спрямовані, невідомі.

Трамп заявив, що Кушнер зосередиться на посередництві в укладенні нових дипломатичних угод, і високо оцінив його попередню роль у переговорах на Близькому Сході.

«Дуже розумний хлопець. Ми також робимо Джареда посланником миру. Вони обидва посланці миру… Я спостерігаю за цими хлопцями, кажу, у нас все добре, принаймні з точки зору IQ», — сказав Трамп про Кушнера та Стіва Віткоффа, який вже є спеціальним посланцем.

Кушнер, який обіймав посаду старшого радника в першій адміністрації Трампа, відіграв центральну роль у зусиллях Білого дому щодо нормалізації відносин між Ізраїлем та кількома арабськими державами. Кушнер і Віткофф працювали разом протягом другої адміністрації Трампа над переговорами на Близькому Сході та війною між Росією та Україною.

«Ми не можемо змінити минуле, але я думаю, що сьогодні ми бачимо, що потенційно можемо змінити майбутнє, якщо зосередимося та зробимо це правильно», — сказав Кушнер, стверджуючи, що підхід ради — об’єднати країни, які давно воюють, у пошуку рішень.

Нагадаємо, що Дональд Трамп на відкритті засідання Ради миру знову нагадав, що завершив 8 війн у світі та заявив, що війна в Україні стала для нього найжорсткішим викликом.