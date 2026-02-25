Аномально теплый апрель и лето в мае: синоптики ошарашили прогнозом погоды на весну 2026

Синоптики рассказали, какой будет весна 2026 года / © pexels.com

Тяжелая военная зима почти позади, наступает время весны. В этом году для украинцев как никогда важно, чтобы весеннее тепло пришло как можно раньше, ведь миллионы людей мерзнут без отопления после российских обстрелов.

Когда придет весна 2026: от сурка до народных методов

Сейчас точно утверждать можно две вещи.

Первая: с 20 марта в Украине наступит весеннее равноденствие, Солнце пересечет небесный экватор, выравнивая продолжительность дня и ночи. И в дальнейшем вплоть до осеннего равноденствия, 23 сентября, день будет больше ночи. То есть светлого, а значит и теплого времени в сутках добавится, потому что солнце с неба будет светить и греть больше.

Вторая: Украина с 29 марта в очередной раз перейдет на летнее время, стрелки часов нужно будет перевести на час вперед. Очевидно, что на погоду это не повлияет, но темнеть будет позже. Попутно добавим для понимания: несмотря на попытки наших депутатов законодательно отменить переход на летнее и зимнее время, он, по мнению политологов, будет продолжаться, пока в Европе наконец не определятся, по какому времени лучше жить: летнему или зимнему. Должен быть консенсус всех стран континента, а его не удается достичь, хотя переговоры идут не первое десятилетие. Из-за этого Украина продолжает переводить стрелки часов вместе с Европой, чтобы не создавать неудобств в сообщении со странами ЕС.

Что касается прогнозов на весну — первым «дал прогноз» харьковский сурок Тимка IV. Еще 2 февраля он самостоятельно проснулся, вылез из норы и увидел свою тень. Это должно означать, что тепло придет через шесть недель, или с 15 марта. Впрочем, по статистике, прогнозы сурков сбываются лишь в 40-50% случаев, что, по сути, равно шансу «угадаю или нет». Если говорить откровенно, Тимка — больше народный любимец и символ весны.

Метеорологи относятся к «прогнозам» сурка скептически. Несколько лет назад в соцсетях ими даже была опубликована ироничная статья по этому поводу под красноречивым названием «Я — грызун, а не синоптик!». По утверждениям специалистов, настоящая весна в Украину обычно приходит вместе с весенним равноденствием, то есть после 20 марта.

Известный народный синоптик Леонид Горбань (родился в 1939-м, умер в 2021 году) в своей книге «Погода до 2030 года» разработал алгоритмы предсказания погоды на годы вперед, которые длительное время сбывались с высокой точностью. Согласно расчетам Леонида Горбаня, для 2026 года характерна весна, которая сначала затяжная, но потом быстро переходит в жару.

Погода на март 2026 г. Начало месяца холодное, с морозами и «февральскими» метелями. Однако после 20-х чисел (после равноденствия) начнется стремительное таяние снега.

погода на апрель 2026 г. Первая половина прохладная и сырая. Во второй половине ожидается быстрый скачок температуры вверх, настоящее «молодое лето», которое может сопровождаться суховеями.

погода на май 2026 г. Месяц должен быть достаточно жарким и засушливым. Традиционные майские дожди будут нечастыми и локальными.

Впрочем климатологи отмечают: глобальные изменения климата за последние годы стали настолько стремительными, что проверенные веками народные методы начали давать сбои.

Какой будет ранняя весна 2026 года

Статистика метеорологии за последние 30 лет (климатическая норма 1991-2020 гг.) свидетельствует о том, что из-за глобального потепления март в Украине стал более непредсказуемым: от аномальных +20°C, как было в некоторые годы, до снежных завалов (2013 год). А апрель и май сейчас значительно теплее, весна наступает в среднем на 1-2 недели раньше, чем в середине XX века.

Главный вывод климатологов: весна в Украине стала «сжатой». Март часто затягивается и напоминает зиму, затем происходит стремительный переход к апрельскому теплу, которое почти сразу сменяется майской жарой. Классической постепенной весны с мягким переходом становится все меньше.

Якоб будет весна 2026: основные тренды

Первая половина месяца будет напоминать февраль. Возможны ночные заморозки до -10-15 градусов и мокрый снег. Средняя температура будет колебаться от -3 до +5 градусов. Во второй половине начинается стабильное потепление. После 20 марта среднесуточная температура обычно переходит отметку 0 градусов, что в метеорологии считается началом настоящей весны.

Апрель перестал быть «классической весной» и демонстрирует летние температуры уже во второй половине месяца. Средняя температура +9-11 градусов. Все чаще фиксируются дни с температурой +25-27 градусов. До середины месяца сохраняется риск резкого падения температуры до 2-4 градусов мороза.

Май. «Молодое лето». Средняя температура +15-18 градусов. Во многих регионах в середине месяца наступает метеорологическое лето, когда среднесуточная температура превышает +15. Май считается одним из самых влажных месяцев, но статистика показывает тенденцию к уменьшению количества дождей в центре и на востоке Украины, что иногда приводит к ранним засухам.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в своем прогнозе на весну 2026 года отметила, что долгосрочные прогнозы указывают на общие тенденции (теплая/холодная, сухая/влажная), а точные даты заморозков или пиковых температур можно определить только через 3-5 дней.

Вера Балабух выделила два ключевых аспекта:

Первый: влага — главный позитив нынешнего сезона. Таяние весной значительного снежного покрова, который сформировался зимой, существенно пополнит запасы влаги в почве и водоемах. Это важно для сельского хозяйства и экосистемы в целом.

Второй: температурный режим. Как и в предыдущие годы, общая тенденция указывает на то, что средняя сезонная температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше климатической нормы. Однако это не означает непрерывное тепло.

Переходный месяц с высокой изменчивостью. Возможны как периоды аномального тепла, так и заходы арктического воздуха с севера, которые будут приносить кратковременные похолодания и мокрый снег в середине месяца.

Настоящее тепло придет после 20-х чисел. До этого прогнозируются температурные качели, возможны кратковременные заморозки.

Май — самый комфортный месяц с температурами +20-25 градусов. В конце мая возможны сильные грозы и шквалы из-за неравномерного прогрева воздуха.

Погодные сайты: ждите аномалий

Метеорологические ресурсы и климатические модели (ECMWF, AccuWeather, Ventusky) дают такую общую картину, какой будет весна в Украине.

В начале месяца погода нестабильна, в первой декаде будут сохраняться ночные морозы -2-7°C. Днем воздух будет прогреваться до +4-8°C, что будет создавать условия для постоянной гололедицы на дорогах из-за таяния снега днем и замерзания ночью. В Карпатах и на севере страны останется слой снега до 15 см, который постепенно будет сходить в течение месяца. Прогнозируется прохождение активных циклонов через территорию Украины, что принесет частые дожди, а в северных и западных областях — дождь с мокрым снегом.

Аномально теплая середина. Во второй половине месяца ожидается поступление теплых воздушных масс с юго-запада. Температура может резко подскочить до +18-22 градусов, что на 4-6 градусов выше многолетней нормы для этого периода.

Май. Грозовая активность. Ventusky прогнозирует на май высокий индекс CAPE (энергия нестабильности атмосферы). Это означает: рано начнется сезон мощных весенних гроз. Возможны сильные порывы ветра, швалы во время прохождения фронтов.

Долгосрочный прогноз погоды на март от Укргидрометцентра

Специалисты Украинского гидрометцентра дали долгосрочный прогноз погоды только на март. Как сообщила нам руководитель отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха, переход от зимы к весне в этом году будет постепенным.

«Март в Украине — переходный месяц от зимы к весне, характеризуется неустойчивой погодой, резким повышением температуры, таянием снега и вероятными возвращениями холодов. Поэтому сюрпризы возможны. Средняя месячная температура составляет от 0 до +6 тепла, в Карпатах 3 градуса мороза, — говорит Наталья Птуха. — Нынешний март не принесет стремительного и стабильного тепла, ожидаются заметные колебания температур, волны тепла будут сменяться волнами холодного воздуха. В первой половине марта ночью все еще часто будет наблюдаться „минус“, даже

Какой же будет погода в Украине в марте 2026 года

Во всех прогнозах вырисовывается примерно одинаковая картина грядущей весны: нас ждет холодный капризный март, аномально теплый апрель и почти летний май. Главное отличие от предыдущих лет — значительно большее количество влаги на полях и воды в реках от таяния снега.