Чоловік щодня випивав 200 грам горілки та шість пляшок вина: він шокував змінами у зовнішності

Чоловік розповів про наслідки зловживання алкоголем / © Associated Press

У Великій Британії чоловік роками зловживав алкоголем. Все дійшло до того, що протягом дня він випивав горілку та 6 пляшок вина, а згодом — взагалі кілька пляшок горілки на день. Коли він вирішив позбутись шкідливої звички, то був шокований станом свого організму.

Про це пише mirror.co.uk

Чоловік, який у віці 21 року пив стільки горілки та вина, що пожовтів і «став схожим на Сімпсона», каже, що тепер він не п’є і допомагає іншим кинути алкоголь. Шон Голланд почав пити у віці 18 років і каже, що пиво допомагало йому впоратися з тривогою та панічними розладами.

До 21 року Шон зранку починав пити пиво, працюючи ландшафтним дизайнером, і якщо не пив, у нього починалася тремтіння. Потім 27-річний хлопець перейшов на вино і міцні напої, випиваючи 200 грам горілки на сніданок і шість пляшок вина протягом дня.

Шон, який щодня витрачав 55 фунтів (3200 грн) на алкоголь, сказав, що в стані алкогольного сп’яніння ставав агресивним і з серпня 2023 року по жовтень 2024 року тричі потрапляв до в’язниці за злочини, пов’язані з алкоголем.

«До березня минулого року я випивав два-три літри чистої горілки на день», — каже він.

У березні 2025 року, в день свого народження, він вирішив «покінчити» з алкоголем, прокинувшись у готельному номері, заваленому порожніми пляшками з-під алкоголю, після невдалої спроби самогубства.

Після відмови від алкоголю його госпіталізували. Лікарі виявили, що Шон страждав на гепатит печінки, псоріаз печінки, ураження нирок, запалення селезінки та панкреатит. Сеча чоловіка стала чорною, а все його тіло пожовтіло на три місяці — люди говорили, що він схожий на одного з Сімпсонів.

Після виписки з лікарні Шон провів два місяці в реабілітаційному центрі і зараз вже 11 місяців не вживає алкоголь.

Зараз чоловік допомагає алкозалежним позбуватись шкідливих звичок.

