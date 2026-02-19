- Дата публікації
"Резерв+" тимчасово зупинить роботу: що треба зробити
Доступ до послуг буде обмежено через планове обслуговування державного реєстру «Оберіг». Користувачі не зможуть отримати певні послуги.
20 лютого від 00:00 до 03:00 у застосунку “Резерв+” не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID. У цей час у реєстрі „Оберіг“ відбуватимуться планові технічні роботи.
Про це попередили у Міноборони.
Роботи завершаться о 03:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.
Що робити користувачам
У Міноборони рекомендують: щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс і виберіть «Завантажити PDF».
Нагадаємо, в застосунку «Резерв+» додалися дві нові відстрочки. Вони охоплять людей з тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також сім’ї, де дружина або чоловік — військові та мають дитину до 18 років.