Топ-6 теплих напоїв, які допоможуть краще заснути взимку

Правильні напої перед сном не замінюють повноцінну гігієну сну, але можуть значно поліпшити його якість, заспокоїти нервову систему та подарувати відчуття комфорту.

Перед сном наш організм потребує сигналу «час відпочивати». Теплі, безкофеїнові напої допомагають цьому процесу, адже вони знижують рівень стресу, налаштовують тіло на розслаблення та можуть навіть підтримувати гормони сну — серотонін і мелатонін, про це розповіло видання Real Simple. Під час морозних вечорів, коли нервова система працює інтенсивніше через холод, маленький ритуал із чашкою теплого напою стає особливо цінним.

Теплий вишневий сік. Тартові вишні багаті на мелатонін — гормон, який регулює цикл сну. Підігрівайте сік на плиті чи у мікрохвильовці, додавайте трохи меду та прянощів, наприклад, корицю чи мускатний горіх, для смаку. Для експерименту можна змішати його з ромашковим чаєм.

Тепле молоко. Класика, яка ніколи не підводить. Молоко містить триптофан — амінокислоту, яка допомагає виробляти серотонін і мелатонін. Тепле молоко з невеликою кількістю меду чи кориці стабілізує рівень цукру вночі та зволожує організм.

«Золоте молоко«. Індійський напій на основі молока (чи рослинного молока), куркуми, імбиру, кориці та дрібки чорного перцю. Куркума та імбир мають протизапальні властивості, а перець підсилює їхній ефект і додає легке тепло. Можна підсолодити медом, кленовим сиропом або фініками.

Чай з туласі та ашвагандою. Ця суміш трав заспокоює нервову систему, знижує рівень кортизолу та допомагає налаштуватися на сон. Туласі (священний базилік) і ашваганда особливо корисні для розслаблення розуму та відновлення після стресового дня.

Ромашковий чай. Ромашка містить апігенін, флавоноїд, який зменшує тривожність. Теплий ромашковий напій активує парасимпатичну нервову систему, а це допомагає організму «вимкнутися» перед сном. Напій без кофеїну, тому його можна пити навіть на ніч.

Лавандовий чай. Лаванда має заспокійливу дію, зменшує неспокій та допомагає швидше заснути. Аромат і смак лаванди роблять цей чай ідеальним для затишного зимового вечора.

Теплі напої — це простий і приємний спосіб поліпшити якість сну у холодні місяці. Вони не замінюють здорові звички та правильну гігієну сну, але створюють ритуал спокою, який допомагає розслабитися, підвищує відчуття комфорту та налаштовує тіло на відпочинок.