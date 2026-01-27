Атака РФ по пасажирському потягу на Харківщині: кількість загиблих зросла (відео)

Удар по потягу на Харківщині / © Управління ДСНС у Харківській області

На Харківщині збільшилася кількість загиблих внаслідок атаки російських дронів по пасажирському поїзду.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, у цьому поїзді їхали більш ніж 200 людей. А у вагоні, у який влучив один із російських дронів, перебувало 18 людей.

«Загалом від цього удару трьома дронами станом на зараз відомо про чотирьох загиблих. Іще чотирьох людей шукають рятувальники, двоє — поранені», — сказав глава держави.

Він наголосив, що у будь-якій країні удар дронів по цивільному потягу розглядався б однаково — виключно як тероризм.

«Це не мало б жодних сумнівів у кваліфікації ані у Європі, ані в Америці, ані в арабському світі, ані в Китаї, ані будь-де ще. Немає і не може бути жодної військової мети в тому, щоб знищити цивільних у вагоні потяга», — зазначив президент.

© Володимир Зеленський

UPD

Згодом Харківська обласна прокуратура уточнила, що було виявлено фрагменти п’яти тіл.

Ідентифікація загиблих буде можливою лише після проведення ДНК-експертиз.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 січня, у Барвінківській громаді Харківської області пасажирський поїзд потрапив під удар російського безпілотника.