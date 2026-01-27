- Дата публікації
Атака РФ по пасажирському потягу на Харківщині: кількість загиблих зросла (відео)
Президент Зеленський прокоментував атаку РФ на пасажирський потяг у Харківській області, яким їхали понад 200 людей.
На Харківщині збільшилася кількість загиблих внаслідок атаки російських дронів по пасажирському поїзду.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, у цьому поїзді їхали більш ніж 200 людей. А у вагоні, у який влучив один із російських дронів, перебувало 18 людей.
«Загалом від цього удару трьома дронами станом на зараз відомо про чотирьох загиблих. Іще чотирьох людей шукають рятувальники, двоє — поранені», — сказав глава держави.
Він наголосив, що у будь-якій країні удар дронів по цивільному потягу розглядався б однаково — виключно як тероризм.
«Це не мало б жодних сумнівів у кваліфікації ані у Європі, ані в Америці, ані в арабському світі, ані в Китаї, ані будь-де ще. Немає і не може бути жодної військової мети в тому, щоб знищити цивільних у вагоні потяга», — зазначив президент.
UPD
Згодом Харківська обласна прокуратура уточнила, що було виявлено фрагменти п’яти тіл.
Ідентифікація загиблих буде можливою лише після проведення ДНК-експертиз.
Нагадаємо, що сьогодні, 27 січня, у Барвінківській громаді Харківської області пасажирський поїзд потрапив під удар російського безпілотника.