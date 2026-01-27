Путін прагне зробити повітряні тривоги в Україні цілодобовими: експерт пояснив, чи можливо це

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Російська Федерація активно працює над нарощенням темпів виробництва безпілотників, маючи на меті вийти на режим безперервних атак, щоб повітряна тривога в Україні тривала цілодобово.

Про це для «24 Каналу» повідомив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За словами експерта, дані Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського вказують на те, що в Росії вже виготовляють понад 400 одиниць «Шахедів» різних модифікацій на добу. Проте кінцевою метою ворога є набагато масованіші удари.

Реклама

«Ворог явно хоче регулярно запускати по 1000 „Шахедів“ під час однієї повітряної атаки. Вони досі не вийшли на такий рівень, адже не мають достатньо можливостей», — зазначив Жмайло.

Аналітик пояснив, що реалізацію таких планів стримує відсутність належної кількості пускових потужностей.

«У них не вистачає стаціонарних пускових майданчиків. Також вони не наростили мобільні пускові установки, де „Шахеди“ запускають з пікапів або кузова вантажівок», — додав він.

Також Жмайло повідомив про нарощування виробництва ракет, якому сприяє технічна підтримка з боку Китаю. За його словами, Пекін передає РФ обладнання, технології та спеціалістів для вдосконалення процесів.

Реклама

«Ворог буде намагатися вийти на режим цілодобової повітряної тривоги, не припиняючи свої атаки. Чому вони досі цього не зробили? У них не вистачає спроможностей», — констатував виконавчий директор УЦБС.

Нагадаємо, раніше Сергій «Флеш» застерігав, що використання російськими військами безпілотників зі Starlink створює критичну загрозу для українського тилу. Оскільки це дозволяє ворогу керувати апаратами в режимі реального часу.

Раніше повідомлялося, що армія РФ обладнала ракетою класу «повітря-повітря» Р-60 реактивну версію «Шахеда» — так звану «Герань-4».