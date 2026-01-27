Россия усиливает атаки на Запорожском направлении: что известно

Фронт в Запорожском направлении Фото DeepState

Российская армия продолжает оказывать активное давление на позиции Сил обороны Украины в районе Степногорска Запорожской области.

По данным аналитиков DeepState, за последние несколько дней зафиксировано появление вражеской пехоты небольшими группами — от бойцов до отдельных подразделений численностью 2-4 человека.

Несмотря на заявления российской стороны о якобы полном контроле над Степногорском, противник не прекращает попыток заходить в населенный пункт. Также продолжаются атаки по направлению Приморского с целью продвинуться вглубь украинской территории.

Украинские подразделения, в частности операторы беспилотных систем, ежедневно наносят удары по выявленным целям, не позволяя противнику закрепляться и накапливать живую силу для дальнейших наступательных действий.

Также сообщается о попытках проникновения диверсионных групп в районах Лукьяновского и Новояковловки. В Новояковловке продолжаются поисковые и зачистные мероприятия по выявлению вражеских военных, которым раньше удалось зайти в деревню.

Ранее в России заявляли о якобы активном наступлении на Запорожском направлении и «приближении» к областному центру. В то же время, по информации украинской стороны, эти заявления не соответствуют реальной ситуации, поскольку атаки противника носят характер единичных штурмов и несут значительные потери.

На днях Россия атаковала Запорожье дронами. Российские БпЛА ударили по объекту инфраструктуры, вызвав пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.