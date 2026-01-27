Будет ли Украина вводить войска в непризнанное Приднестровье: детали от МИД

Андрей Сибига о том, как Украина планирует «гасить» российский анклав / © ТСН.ua

Дальнейшее пребывание российских военных на территории непризнанного Приднестровья несет угрозу не только Украине, но и Европе. Однако воевать в Приднестровье Силы обороны, похоже, в ближайшее время не собираются.

Об этом говорится в интервью главы МИД Украины Андрея Сибиги «Европейской правде».

Сибига спросили, как Украина может помочь в деоккупации Приднестровья.

«Мы уже помогаем — и через развитие общей пограничной инфраструктуры, и через устранение Молдовы от российских энергоресурсов, и через совместное взаимодействие на пути к членству в ЕС. Причем очень важно, что это должно быть совместное движение», — отметил министр.

На вопрос, рассматривает ли Украину вариант силовой помощи, Сибига намекнул, что для этого нужно обращение Кишинева за помощью.

«Это и остается правом Кишинева — определять политику в этом контексте. Мы, кстати, услышали и приветствуем заявления о разработке нового плана реинтеграции Приднестровья и готовы рассматривать обращение дружественной Молдовы по поводу дальнейшего практического взаимодействия, в том числе нашего вклада в безопасность Молдовы», — говорит глава МИД Украины.

Ранее Кирилл Буданов намекнул, что у Украины есть военная сила, чтобы «радикально» решить вопрос Приднестровья, но это вопрос геополитики, а не военных возможностей.