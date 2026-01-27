Младший сын Дэвита и Виктории Бекхэмов проводит в Париже время с девушкой: пару заметили папарацци

Круз Бекхэм и Джеки Апостел / © Getty Images

Пару несколько раз видели в столице моды, в частности на мероприятии, где чествовали заслуги его 51-летней матери — ей вручили орден Искусств и литературы.

Вся семья собралась вместе, чтобы поддержать Викторию, но Бпуклина, конечно, на мероприятии не было. После награждения леди Бекхэм, Круза и подловили фотографы. Пара выходила из здания и держалась за руки. Парень надел брюки, рубашку и бомбер, также дополнил лук ярким галстуком. Джеки же выбрала лук в теплой кремовой гамме — соединила трикотажную водолазку и юбку с асимметричным подолом. Также шика ее образу добавила объемная шуба — один из трендов этого сезона.

Круз Бекхэм и Джеки Апостел / © Getty Images

Также влюбленных сфотографировали прямо на улице. Круз и Джеки держались за руки. Бекхэм-младший надел кожаную куртку и широкие брюки, а также дополнил образ большой коричневой сумкой.

Джеки же на этот раз выбрала более оригинальный образ, ведь надела жакет как платье и дополнила лук капроновыми колготками и бюстье. Из аксессуаров она также выбрала кепку, большую сумку, перчатки и туфли-лодочки.

Круз Бекхэм и Джеки Апостел / © Getty Images

Похоже, что сочетание жакета и колгот Джеки очень нравится, ведь в похожем образе ее уже фотографировали раньше, причем тоже в Париже.