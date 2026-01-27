ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
395
Время на прочтение
1 мин

Пенелопа Крус появилась на Неделе высокой моды с новой прической, чем удивила фанов

Видеть звезду без длинных романтических локонов было не привычно, однако новая прическа и оттенок волос ей очень идут.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Пенелопа Крус

Пенелопа Крус / © Associated Press

Дизайнер Матье Блази, возглавивший Chanel в 2025 году, презентовал в Париже кутюрную коллекцию на сезон весна-лето 2026. Гостями мероприятия стали известные женщины из всех сфер шоу-бизнеса, в том числе 51-летняя испанская актриса Пенелопа Крус, которая также является давним амбассадором бренда.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Она выбрала для появления на мероприятии трикотажный ансамбль черного цвета с узором, который состоял из платья миди и кардигана с пуговицами. Несмотря на свой готический минимализм наряд имел несколько ярких акцентов, в частности лаконичную вышивку зеленым и серебристым багетным бисером на подоле и горловине платья.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Образ Пенелопа дополнила небольшой сумкой из фактурной кожи, очками и черными туфлями с оригинальными V-образными вырезами.

Однако самая интересная деталь образа не одежда и не аксессуары актрисы, а ее новая прическа. Пенелопа Крус появилась с подстриженными в каре волосами. Эта длина подходит актрисе и идеально обрамляет ее лицо и придает ей более современный вид. Однако видеть ее без привычных длинных романтических волн было непривычно. Также Крус обновила цвет — ее оттенок стал более натуральным.

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Также показ посетила еще одна оскароносная актриса Николь Кидман, но выбрала наряд с перьями и двухцветные туфли.

Образы актрисы Пенелопы Крус (44 фото)

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус на Met Gala, 2019 год / © Associated Press

Пенелопа Крус на Met Gala, 2019 год / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус_2 / © Associated Press

© Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус / © Getty Images

Пенелопа Крус_1 / © instagram.com/penelopecruzoficial

© instagram.com/penelopecruzoficial

Дата публикации
Количество просмотров
395
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie