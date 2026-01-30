- Дата публікації
Королева Летиція з чоловіком королем Філіпом VI у скромних образах приїхали на жалобну месу
Королівське подружжя Іспанії очолило заупокійну месу на згадку про 45 людей, які загинули в залізничній катастрофі в Адамузі, організованій єпархією міста Уельви.
У спортивному палаці Уельви відбулися траурні заходи на згадку про жертв трагічної залізничної катастрофи в Адамузі. Король Філіп VI та королева Летиція були присутні на заупокійній месі, разом з іншими представниками вищих державних органів та сім’ями загиблих.
Летиція та Філіп були одягнені у жалобні вбрання. Король одягнув костюм чорного кольору і чорну краватку, а королева одягла чорну сукню міді, взула туфлі на невисоких підборах і взяла з собою улюблену сумку Carolina Herrera.
Під час церемонії, що включала послання надії від Папи Лева XIV, особливу увагу було приділено професіоналам та волонтерам, які брали участь у рятувальних, лікувальних та гуманітарних роботах після аварії. Їхня самовідданість і служба під час однієї з найсерйозніших залізничних трагедій останніх років були публічно відзначені, пише Vanitatis.
Присутність короля Філіпа VI та королеви Летиції перетворила цей похорон на акт пам’яті, єдності та поваги, підкресливши важливість підтримки суспільства у найважчі моменти.
Нагадаємо, раніше королівське подружжя відвідало лікарню в регіоні, де сталася моторошна залізнична аварія.