Зеленский наложил санкции на экс-главу ОП Андрея Богдана

Президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций в отношении украинского юриста Андрея Богдана, который ранее возглавлял Офис президента.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Всего этим указом введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных санкций против пяти человек.

Их действия угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кроме Андрея Богдана, санкции применены в отношении украинского бизнесмена Богдана Пукиша, соратника и партнера подсанкционного экс-нардепа и государственного изменника Виктора Медведчука, а также в отношении российского бизнесмена, ключевого менеджера подсанкционной платежной системы А7А5, которую используют для обхода санкций, Алана Кирюхина и функционеров-пропагандистов олимпийского спорта РФ Станислава Позднякова и Михаила Мамиашвили.

Ограничительные меры, в частности, предусматривают: лишение государственных наград Украины, блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, прекращение действия или приостановление лицензий и других разрешений, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества.

Санкции применены на 10 лет, за исключением бессрочного лишения государственных наград Украины.

Напомним, в начале апреля президент Владимир Зеленский подписал указы о новых санкциях против РФ. Речь идет об ограничениях в отношении 33 физических и 42 юридических лиц.

