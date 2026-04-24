Есть действенный способ нажать на Россию, но в Европе на это не пойдут: эксперт назвал причины

Флаги Евросоюза / © Associated Press

Реклама

Евросоюз теоретически способен значительно усилить санкционное давление на Россию, в частности, путем блокирования ее «теневого флота» в Балтийском море, однако вероятность такого решения остается низкой.

Такое мнение высказал политолог Вадим Денисенко в эфире Эспрессо.

Он подчеркнул, что нынешние санкции против российской нефти не добились ожидаемого эффекта.

Реклама

«По состоянию на сегодняшний день, когда мы говорим, что американцы снимают санкции с российской нефти, следует четко понимать, что санкции как таковые не работали, не работают и в ближайшее время работать не будут. То есть, в том виде, в каком они задумывались США», — отметил Денисенко.

Он пояснил, что даже во время действия ограничений, которые могли бы быть остановлены, фактически не задерживались.

«Ведь те корабли, которые можно было останавливать, они никогда не останавливали. Ни тогда, когда эти санкции работали, ни сейчас, когда эти санкции были сняты с российской нефти», — добавил он.

По его словам, более 90% российской нефти экспортируется в Китай и Индию. Ранее санкции влияли преимущественно по требованию этих стран получать скидки.

Реклама

«В последние годы санкции работали только в том, что Китай и Индия требовали от РФ скидку на энергоносители. На фоне дефицита энергоресурсов после начала войны в Иране, ни Китай, ни Индия требовать скидок на российскую нефть не могут», — объяснил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что санкции ЕС уже имеют эффект, в частности, из-за усиления технологической деградации российской экономики.

«В отношении Европы, с одной стороны, по совокупности санкции ЕС против России работают. Здесь следует отметить, что все те процессы, которые мы наблюдаем в российской экономике во многом вызваны технологическими санкциями о РФ и технологической деградацией российской экономики», — отметил Денисенко.

В то же время, он считает, что самым эффективным шагом могло бы стать блокирование российских танкеров.

Реклама

«С другой стороны, единственная санкция, которая следовала бы ввести европейцам, но они никогда на это не пойдут, это остановка российских танкеров теневого флота, идущих через Балтику. К сожалению, этого нет», — добавил он.

Эксперт также отметил, что новые санкционные пакеты ЕС усиливают давление, но не способны быстро обрушить экономику РФ.

«На самом деле 20-й пакет санкций очень качественный, он окажет влияние еще на большую технологическую деградацию российской экономики. Впрочем, говорить, что это может сбить российскую экономику одномоментно, не стоит», — подытожил Денисенко.

Ранее сообщалось, что Великобритания разрешила арест российских танкеров, но не применяет эти меры из-за страха.

Реклама

Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты снова возобновили генеральную лицензию на покупку российской нефти, отгруженной на суда до 17 апреля.