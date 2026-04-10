Великобритания боится останавливать российские танкеры: какая причина

российские танкеры / © Associated Press

В марте 2026 года Великобритания разрешила арест танкеров российского теневого флота. Но, несмотря на это, Королевский военно-морской флот не задерживает подсанкционные российские танкеры.

Британское правительство опасается, что это будет нарушением международного права. Теневой флот РФ прошел через Ла-Манш, несмотря на обещание Кира Стармера «нападать на эти корабли». Об этом пишет The Telegraph.

Великобритания не останавливает российские подсанкционные танкеры

Генеральный прокурор лорд Хермер дал юридические консультации по поводу того, как бороться с российским теневым флотом в британских территориальных водах. По его словам, на российские суда вправе подниматься бойцы спецподразделений и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).

Однако Великобритания этого пока не делает. Чиновники будут обязаны представить юридически обоснованное дело по каждой подобной операции. Ведь в международном праве это называется перехватом.

Также британцам необходимо будет доказать, что российские суда обходят британские санкции.

Пока британский министр обороны Джон Хили сообщал о проведении Россией секретной операции с подлодками в британских водах, Путин провел еще несколько танкеров через Ла-Манш.

Позже стало известно, что одно из российских судов, которые должны были останавливать британские спецназовцы, вероятно, перевозило грузы для вооруженных сил России.

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Кир Стармер должен прекратить существование российского теневого флота и восстановить ту часть уважения, которую Великобритания недавно потеряла из-за военной реакции на войну на Ближнем Востоке.

«Я считаю это жалким. Я не понимаю, почему мы не поднимаемся на борты кораблей, нарушающих санкции. Они подпитывают военную машину Путина и финансируют его убийства невинных украинцев, и мы имеем отличную возможность остановить это», — заявил Борис Джонсон.

Источники в британском правительстве сообщили, что генеральный прокурор и министр обороны работают вместе, чтобы усилить борьбу против российского теневого флота.