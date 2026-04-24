Украина
1
1 мин

Враг нанес удар по Одессе: есть пострадавшие и значительные разрушения

Зафиксировано попадание вражеских беспилотников в нескольких локациях.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия обстрела Одессы

Последствия обстрела Одессы / © Facebook / Сергей Лысак

Российские захватчики в ночь на 24 апреля нанесли удар по Одессе, в результате чего попадание в жилые дома и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

«У нас есть попадание в несколько жилых домов — две двухэтажки и трехэтажку. На одной из локаций двум людям медики оказали помощь на месте, на другой — одна женщина госпитализирована в медучреждение, информация по пострадавшим еще уточняется», — говорится в сообщении.

Также зафиксировано попадание в нежилое здание.

Начальник ОВА Олег Кипер уточнил, что пострадали два человека: 72-летняя женщина и 52-летний мужчина получили осколочные ранения. Женщина доставлена в больницу.

«Еще в нескольких зданиях выбиты остекления, повреждены автомобили», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки российских беспилотников в Одессу зафиксировано попадание в жилой дом.

Мы ранее информировали, что в Одессе прозвучала серия взрывов при атаке вражеских ударных беспилотников.

