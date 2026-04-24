Враг нанес удар по Одессе: есть пострадавшие и значительные разрушения
Зафиксировано попадание вражеских беспилотников в нескольких локациях.
Российские захватчики в ночь на 24 апреля нанесли удар по Одессе, в результате чего попадание в жилые дома и пострадавшие.
Об этом сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.
«У нас есть попадание в несколько жилых домов — две двухэтажки и трехэтажку. На одной из локаций двум людям медики оказали помощь на месте, на другой — одна женщина госпитализирована в медучреждение, информация по пострадавшим еще уточняется», — говорится в сообщении.
Также зафиксировано попадание в нежилое здание.
Начальник ОВА Олег Кипер уточнил, что пострадали два человека: 72-летняя женщина и 52-летний мужчина получили осколочные ранения. Женщина доставлена в больницу.
«Еще в нескольких зданиях выбиты остекления, повреждены автомобили», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки российских беспилотников в Одессу зафиксировано попадание в жилой дом.
Мы ранее информировали, что в Одессе прозвучала серия взрывов при атаке вражеских ударных беспилотников.